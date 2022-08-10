Риски возобновления плавного ослабления рубля сохраняются - ПСБ

Риски возобновления плавного ослабления рубля сохраняются, доллар в среду может удержаться у отметки 60 руб./$1, считает начальник отдела экономического и отраслевого анализа Промсвязьбанка (ПСБ) Евгений Локтюхов.

"Рубль во вторник смог окрепнуть и отыграть потери предыдущих торговых сессий, - пара доллар-рубль отступила к середине диапазона 59-61 руб./$1, сохраняющего актуальность последние две недели. Пара евро-рубль снизилась к 61,6 руб./EUR1, показав чуть меньшие потери ввиду некоторого ослабления позиций доллара на мировых рынках. Поддержку рублю оказали внутридневные попытки отскока на рынке нефти и отчасти заметное улучшение сантимента на фондовом рынке в условиях ослабления активности компаний реального сектора, что отразилось в некотором снижении торговой активности в наиболее торгуемых на Московской Бирже парах с рублем с поставкой "завтра". Локально помогли рублю и данные Банка России о сохранении высокого профицита текущего счета и внешнеторгового баланса в июле", - отмечает аналитик банка.

По мнению Локтюхова, в среду наблюдается некоторое ухудшение внешнего фона - вновь снижаются цены на нефть, что может ослабить давление на доллар и удержать его у отметки 60 руб./$1. Учитывая некоторый перевес рисков в сторону ослабления рубля, в ближайшие дни эксперт рассчитывает увидеть новые попытки роста пары доллар-рубль в более высокий ценовой диапазон.

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