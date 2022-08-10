Цены рублевых корпбондов в среду могут слегка снизиться под давлением внешнего негатива

Москва. 10 августа. Котировки рублевых корпоблигаций в среду могут слегка снизиться под давлением наметившегося ухудшения ситуации на мировых рынках капитала, в том числе на нефтяных площадках, в ожидании публикации в США данных о росте потребительских цен в июле, полагают аналитики "Интерфакс-ЦЭА".

Основные индексы американского фондового рынка завершили торги во вторник снижением, при этом индикатор S&P 500 продемонстрировал спад четвертые торги подряд, Nasdaq Composite - третьи торги подряд. Трейдеры оценивали отчеты компаний и статистические данные. Производительность труда в США во втором квартале снизилась на 4,6%, свидетельствуют предварительные данные министерства труда страны. Таким образом, показатель опустился по итогам второго квартала подряд. Между тем стоимость рабочей силы взлетела на 10,8%. Аналитики в среднем прогнозировали сокращение первого показателя на 4,7% и рост второго на 9,5%, сообщает Trading Economics.

Фондовые индексы крупнейших государств Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) торгуются преимущественно в минусе утром в среду, инвесторы ждут публикации данных о росте потребительских цен в США в июле. Сводный индекс региона MSCI Asia-Pacific в ходе торгов падал на 0,9%. Китайский индекс Shanghai Composite к 8:35 мск снизился на 0,5%, гонконгский индикатор Hang Seng - на 2,3%. Японский индекс Nikkei 225 потерял по итогам торгов 0,64%. Австралийский индекс S&P/ASX 200 опустился на 0,4%. Южнокорейский индекс Kospi понизился на 0,88%.

Ключевым событием для мировых рынков на этой неделе станут данные об инфляции в США, которые будут опубликованы в 15:30 мск в среду. Опрошенные Trading Economics аналитики ожидают, что рост потребительских цен в июле замедлился до 8,7% с 9,1% месяцем ранее. Дополнительное давление на азиатские рынки оказали статданные из Китая, указавшие на ускорение инфляции в июле до максимальных за два года 2,7% против 2,5% в июне. Тем временем цены производителей (индекс PPI) в КНР в прошлом месяце увеличились на 4,2% после подъема на 6,1% в июне, показатель оказался минимальным за 17 месяцев.

Цены на нефть опускаются утром в среду. Предыдущую сессию рынок завершил в минусе, несмотря на рост в ходе торгов на сообщениях о приостановке поставок энергоресурса из России в страны Восточной Европы. Стоимость октябрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 9:25 мск в среду составила $95,59 за баррель, что на 0,75% ниже закрытия предыдущей сессии. По итогам предыдущих торгов эти контракты опустились на 0,4%, до $96,31 за баррель. Цена фьючерсов на WTI на сентябрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи составила к этому времени $89,63 за баррель, что на 0,96% меньше итогового значения вторника. К закрытию рынка 9 августа стоимость этих контрактов выросла на 0,3%, до $90,5 за баррель.

Днем ранее стало известно, что 4 августа украинская "Укртранснафта" остановила транзит российской нефти через территорию Украины в связи со сбоем оплаты транзитного сбора. По ветке нефтепровода "Дружба", проходящей через территорию страны, поставки нефти осуществляются в направлении НПЗ Венгрии, Словакии и Чехии. По данным компании, обычно таким образом поставлялось около 250 тыс. баррелей нефти в сутки. Это сообщение поддержало котировки, которые резко пошли вверх, однако к концу сессии рост был ограничен и позднее сошел на нет на фоне событий вокруг переговоров по возрождению иранской ядерной сделки. Дипломаты ЕС составили проект финального текста документа по восстановлению СВПД и передали его иранской стороне.

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций во вторник снизилась в 1,8 раза по отношению к предыдущему торговому дню и оказалась ниже средних значений - суммарный объем торгов бондами на "Московской бирже" составил 6,075 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 3,044 млрд рублей. При этом цены большинства выпусков корпоративных облигаций продемонстрировали плавный рост.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов 9 августа вырос на 0,1% и составил 109,44 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds прибавил за день 0,12%, поднявшись до 801,51 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах роста оказались облигации "Газпромбанк БО-17" (+0,36%), "Сбербанк-001Р-SBER15" (+0,29%) и "Европлан-001Р-01" (+0,27%), а в лидерах снижения - облигации "АФК Система-1P-19" (-0,44%), "ГТЛК-001Р-04" (-0,13%) и "СТМ-001Р-01" (-0,09%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что АО "ДОМ.РФ" полностью разместило 2-летние облигации серии 001Р-11R объемом 20 млрд рублей. Сбор заявок на выпуск прошел 4 августа. В ходе сбора заявок объем выпуска был увеличен с 15 млрд рублей до 20 млрд рублей. Ставка 1-го купона была установлена на уровне 8,5% годовых, ей соответствует доходность к погашению в размере 8,68% годовых.

ООО Сфера финансов (прежнее название "Держава-платформа") установило ставку 10-го купона облигаций серии БО-01Р-01 на уровне 8% годовых. Компания в феврале 2018 года разместила 5-летние биржевые облигации объемом 500 млн рублей. В октябре 2019 года эмитент доразместил выпуск на 500 млн рублей, таким образом, в настоящее время объем выпуска в обращении составляет 1 млрд рублей. Ставка текущего купона - 8% годовых. По выпуску предстоит оферта с исполнением 22 августа.

ООО "ОР" (прежнее название "Обувь России" (MOEX: ORUP)) допустило технический дефолт при выплате 9-го купона по облигациям серии 002Р-02 на сумму 1,366 млн рублей. Причина неисполнения обязательств - "отсутствие на расчетном счете эмитента денежных средств в необходимом для исполнения обязательств размере". В настоящее время в обращении находятся 9 выпусков облигаций ООО "ОР" общим объемом около 4,75 млрд рублей. На текущий момент у компании не осталось выпусков облигаций без объявленных по ним дефолтов. "Московская биржа" (MOEX: MOEX) с 7 февраля ограничила режим торгов облигациями OR Group серий 001P-01 - 001P-04 и 002P-01 - 002P-04 дефолтными режимами торгов "Облигации Д - Режим основных торгов", "Облигации Д - РПС" и "Облигации Д - РПС с ЦК".

ООО "Калита" (Омск) допустило технический дефолт при выплате 10-го купона по облигациям серии 001Р-03 на 1,602 млн рублей. В качестве причины неисполнения обязательств эмитент указывает "отсутствие денежных средств в необходимом объеме". Компания разместила 4-летний выпуск на 150 млн рублей в октябре 2021 года по ставке ежемесячного купона 13% годовых. Кроме того, по выпуску начиная с октября 2024 года предусмотрена ежемесячная амортизация. В настоящее время в обращении находится три выпуска биржевых облигаций компании общим объемом 750 млн рублей с погашением в 2023-2025 годах. Купоны по всем выпускам ежемесячные. На текущий момент по всем трем выпускам облигаций компании в обращении уже зарегистрированы неисполнения обязательств.