.
.
.
ГЛАВНОЕ НОВОСТИ ВАЛЮТА АКЦИИ ОБЛИГАЦИИ
Аналитикам Подписчикам О компании
.
Мнения аналитиков
Главная  /  Мнения аналитиков  /  Рубль дешевеет к доллару и укрепляется к евро на старте торгов вслед за их динамикой на глобальном рынке
.
ГЛАВНОЕ
Дефляция в России в июле составила 0,39%
В июле дефляция в РФ незначительно ускорилась - до 0,39% после 0,35% в июне, сообщил Росстат. Годовая инфляция замедлилась до 15,1%. Аналитики ожидали июльскую дефляцию на уровне 0,2% и замедление годовой инфляции до 15,3%
 
Профицит бюджета РФ в январе-июле составил 481,9 млрд руб.
Федеральный бюджет РФ в январе-июле исполнен с профицитом 481,92 млрд рублей, свидетельствует предварительная оценка Минфина. Доходы бюджета составили за семь месяцев 15 трлн 777,7 млрд рублей, или 63,1% к общему объему доходов на год; расходы -...
 
От НДС могут освободить разработчиков технологий военного назначения
Минфин предложил освободить от НДС разработчиков программ военного и двойного назначения, следует из разработанного министерством законопроекта, пишут "Ведомости". Поправки предлагается внести в ст. 149 Налогового кодекса. Согласно проекту,...
 
Золото заменяет "токсичные" валюты
На фоне ухода зарубежных инвесторов из фондов, инвестирующих в золото, российские паевые инвестиционные фонды (ПИФы) драгоценных металлов демонстрируют приток инвесторов. Так, по оценкам "Коммерсанта", основанным на отчетности ПИФов, по итогам...
 
10 августа 2022 года 10:36

Рубль дешевеет к доллару и укрепляется к евро на старте торгов вслед за их динамикой на глобальном рынке

Москва. 10 августа. Доллар США растет, евро, напротив, снижается на "Московской бирже" в среду утром, рубль лишь немного меняется к бивалютной корзине в условиях разнонаправленной динамики в основных парах.

Первые сделки по доллару США прошли в диапазоне 60,06-60,44 руб./$1, по итогам первой минуты торгов курс составил 60,435 руб./$1 (+28,75 коп. к уровню предыдущего закрытия). Евро при этом подешевел до 61,5975 руб./EUR1 (-4,5 коп. к закрытию вторника). Бивалютная корзина ($0,55 и EUR0,45) выросла на 13,79 коп. к уровню закрытия 9 августа, до 60,96 рубля.

Доллар при этом оказался на 5,36 коп. выше уровня действующего официального курса, евро - на 4,33 коп. выше официального курса.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль снижается к доллару и подрастает к евро на старте торгов вслед за их динамикой на Forex. На глобальном рынке доллар укрепляется в паре с евро в ожидании статистики по инфляции в США, которая будет опубликована в 15:30 МСК в среду. Эти данные могут повлиять на политику Федеральной резервной системы, пытающейся решить непростую задачу - замедлить рекордную за 40 лет инфляцию, не ввергнув при этом американскую экономику в рецессию.

Опрошенные Trading Economics аналитики ожидают, что рост потребительских цен в июле замедлился до 8,7% с 9,1% месяцем ранее.

В прошлую пятницу стало известно, что количество рабочих мест в экономике США в июле увеличилось на 528 тыс., более чем в два раза сильнее ожидавшегося аналитиками роста на 250 тыс.

Безработица в США в прошлом месяце опустилась до 3,5% с 3,6% месяцем ранее, тогда как аналитики не ожидали изменения показателя. Сильные данные увеличили вероятность, что Федрезерв продолжит агрессивно повышать процентные ставки.

Цены на нефть опускаются утром в среду. Предыдущую сессию рынок завершил в минусе, несмотря на рост в ходе торгов на сообщениях о приостановке поставок энергоресурса из России в страны Восточной Европы.

Стоимость октябрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 10:05 МСК в среду составляет $95,7 за баррель, что на 0,63% ниже цены на закрытие предыдущей сессии. Цена фьючерсов на WTI на сентябрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) составляет к этому времени $89,74 за баррель, что на 0,84% меньше итогового значения предыдущей сессии.

Днем ранее стало известно, что 4 августа украинская "Укртранснафта" остановила транзит российской нефти через территорию Украины в связи со сбоем оплаты транзитного сбора. По ветке нефтепровода "Дружба", проходящей через территорию страны, поставки нефти осуществляются в направлении НПЗ Венгрии, Словакии и Чехии. По данным компании, обычно таким образом поставлялось около 250 тыс. баррелей нефти в сутки.

Это сообщение поддержало котировки, которые резко пошли вверх, однако к концу сессии рост был ограничен и позднее сошел на нет на фоне событий вокруг переговоров по возрождению иранской ядерной сделки. Дипломаты ЕС составили проект финального текста документа по восстановлению СВПД и передали его иранской стороне.


Опубликовано: /Финмаркет/
 


.
МНЕНИЯ АНАЛИТИКОВ
10 августа 2022 года 20:00
Рынок акций РФ умеренно подрос в среду, индекс Мосбиржи превысил на закрытие 2150п
Москва. 10 августа. Рынок акций РФ продемонстрировал по итогам торгов среды умеренный рост цен большинства blue chips благодаря позитивной динамике мировых фондовых площадок, сформировавшейся после опубликования в США данных о некотором замедлении потребительской инфляции в июле; индекс Мосбиржи превысил на закрытие 2150 пунктов.    читать дальше
.
10 августа 2022 года 19:50
Рубль завершил торги снижением к доллару и евро, несмотря на общемировой рост спроса на риск
Москва. 10 августа. Доллар США и евро выросли на "Московской бирже" по итогам торгов среды; рубль упал к бивалютной корзине, несмотря на позитивные настроения на мировых рынках.    читать дальше
.
10 августа 2022 года 18:51
Цены большинства евробондов РФ продемонстрировали позитивную динамику вслед за котировками UST
Москва. 10 августа. Котировки российских суверенных еврооблигаций, в основном, повысились в среду, равно как и цены американских казначейских обязательств (US Treasuries). Участники рынка позитивно отреагировали на замедление темпов роста потребительских цен в США в июле по сравнению с предыдущим месяцем, что, по сообщению американского Минтруда, произошло впервые за пять месяцев 2022 года. В результате суверенные спреды немного расширились к доходности базовых активов.    читать дальше
.
10 августа 2022 года 18:50
Дальнейший рост индекса Мосбиржи может остановиться у отметки 2200п - ПСБ
Ииндекс Мосбиржи в ближайшие дни продолжит расти, но почти наверняка упрётся в уровень 2200 пунктов, который будет крайне сложно преодолеть, полагает аналитик Промсвязьбанка (ПСБ) Алексей Головинов. "Индекс Мосбиржи завершил день в символическом плюсе, несмотря на то, что все сегменты смогли...    читать дальше
.
10 августа 2022 года 18:17
"Финам" рекомендует покупать акции SITC International Holdings
"Финам" рекомендует покупать акции SITC International Holdings с целевой ценой HKD38,16 за бумагу, что предполагает потенциал роста на 47,9% от текущего ценового уровня, сообщается в материале инвесткомпании. "Ожидаем, что I полугодие 2022г окажется не самым удачным для китайских судоходных...    читать дальше
.
10 августа 2022 года 17:48
"Финам" рекомендует покупать акции China Railway Group с прогнозной ценой HKD7,88
"Финам" рекомендует покупать акции China Railway Group с прогнозной стоимостью 7,88 гонконгского доллара (HKD) на конец 2022 года, сообщается в аналитическом материале инвестиционной компании. "Мы делаем ставку на то, что в долгосрочной перспективе будет сохраняться тенденция на модернизацию...    читать дальше
.
10 августа 2022 года 17:16
Золото может принести хорошую доходность на горизонте года - "Мои Инвестиции"
Инвестиции в золото могут принести хорошую доходность на горизонте года, полагают аналитики телеграм-канала "Мои Инвестиции". "Большую часть 2021г цена золота показывала высокую корреляцию с парой EUR/USD, так как оба инструмента снижались в ответ на ужесточение политики ФРС. В конце 2021г -...    читать дальше
.
10 августа 2022 года 16:23
"Финам" подтверждает рекомендацию "держать" для акций Eli Lilly
"Финам" подтверждает рекомендацию "держать" для акций Eli Lilly and Co. с целью $298,9 на февраль 2023 года, сообщается в комментарии инвесткомпании. "Находящаяся в нашем аналитическом покрытии американская фармацевтическая компания Eli Lilly опубликовала отчетность за II квартал. Квартальная...    читать дальше
.
10 августа 2022 года 15:54
Вероятно дальнейшее снижение котировок NVIDIA в краткосрочной перспективе - Инвестбанк Синара
Вероятно дальнейшее снижение котировок NVIDIA Corp. в краткосрочной перспективе, говорится в обзоре "Инвестиционного банка Синара". "Котировки Nvidia во вторник упали еще на 4% (после снижения на 6,3% накануне) в связи с ухудшением прогноза по выручке за второй квартал 2023 ф. г. (он закончился 31...    читать дальше
.
10 августа 2022 года 15:43
Рубль днем ускорил падение к доллару и развернулся вниз к евро на фоне усилившей снижение нефти
Москва. 10 августа. Доллар США ускорил темпы роста, евро развернулся вверх и тоже дорожает на "Московской бирже" в среду днем, рубль дешевеет к бивалютной корзине на фоне усилившей падение нефти.    читать дальше
.
10 августа 2022 года 15:26
"Финам" открыл торговую идею: покупать акции Татнефти с целью 470 руб
"Финам" открыл торговую идею "покупать акции "Татнефти" с целевой ценой 470 руб. за штуку" с горизонтом инвестирования 1 месяц. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 14%, стоп-приказ: 382 руб., говорится в комментарии инвестиционной компании. Эксперты отмечают, что совет...    читать дальше
.
10 августа 2022 года 14:48
При замедлении инфляции в США в июле котировки золота могут протестировать уровень $1800/унц. - Sber CIB
При снижении темпов инфляции в США в июле котировки золота могут протестировать уровень $1800 за тройскую унцию, полагает аналитик Sber CIB Антон Чернышев. "Золото выросло в цене во вторник с $1788 до $1794 за унцию, а доходность 10-летних гособлигаций США выросла с 2,77% до 2,80%. Во вторник в...    читать дальше
.
10 августа 2022 года 14:10
"Финам" открыл торговую идею: покупать бумаги Halliburton с целью $34
"Финам" открыл торговую идею "покупать бумаги Halliburton Co. с целевой ценой $34 за штуку" с горизонтом инвестирования 3-4 недели. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 20,09%, стоп-приказ: $26, говорится в комментарии инвестиционной компании. Эксперты указывают, что позитив...    читать дальше
.
10 августа 2022 года 13:43
S&P 500 проведет торги среды, вероятно, в диапазоне 4100-4150п - Freedom Finance Global
Индекс S&P 500 проведет предстоящую в среду торговую сессию, вероятно, в диапазоне 4100-4150 пунктов, полагают аналитики инвестиционной компании Freedom Finance Global. "S&P 500 снижается к верхней границе восходящего канала после его недавнего пробоя, что может спровоцировать дальнейшее падение,...    читать дальше
.
10 августа 2022 года 13:10
Вероятно ослабление рубля до 73 руб./$1 к концу 4К22 - Росбанк
Вероятно ослабление рубля до 73 руб./$1 к концу 4К22, полагают аналитики Росбанка. "По предварительным данным Банка России, платежный баланс в июле показал профицит торговли товарами и услугами в $34 млрд ($192,4 млрд с января по июль), счет текущих операций - $28,1 млрд ($166,6 млрд с января по...    читать дальше
.
Страница 1 из 7
.
1
.
.
.
.
.
.
.

ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:

E-mail:     Код:    

САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ

Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
 ФИО *
 Компания
 Телефон (с кодом города) *
 E-Mail
 Защита
введите код, указанный на картинке
.