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10 августа 2022 года 10:09
Ключевые события среды в РФ и мире - Sber CIB
Аналитики Sber CIB обращают внимание на ключевые события среды в РФ и мире. Как говорится в обзоре, в фокусе будет макростатистика России, США и Китая: - ИПЦ в России, США и Китае за июль. - Отчёт об исполнении федерального бюджета в США за июль. - Динамика реальных располагаемых денежных доходов в США за июль. - Объём оптовых продаж в США за июнь. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: МИР-РОССИЯ-АНОНС
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10 августа 2022 года 20:00
Москва. 10 августа. Рынок акций РФ продемонстрировал по итогам торгов среды умеренный рост цен большинства blue chips благодаря позитивной динамике мировых фондовых площадок, сформировавшейся после опубликования в США данных о некотором замедлении потребительской инфляции в июле; индекс Мосбиржи превысил на закрытие 2150 пунктов. читать дальше
.10 августа 2022 года 19:50
Москва. 10 августа. Доллар США и евро выросли на "Московской бирже" по итогам торгов среды; рубль упал к бивалютной корзине, несмотря на позитивные настроения на мировых рынках. читать дальше
.10 августа 2022 года 18:51
Москва. 10 августа. Котировки российских суверенных еврооблигаций, в основном, повысились в среду, равно как и цены американских казначейских обязательств (US Treasuries). Участники рынка позитивно отреагировали на замедление темпов роста потребительских цен в США в июле по сравнению с предыдущим месяцем, что, по сообщению американского Минтруда, произошло впервые за пять месяцев 2022 года. В результате суверенные спреды немного расширились к доходности базовых активов. читать дальше
.10 августа 2022 года 18:50
Ииндекс Мосбиржи в ближайшие дни продолжит расти, но почти наверняка упрётся в уровень 2200 пунктов, который будет крайне сложно преодолеть, полагает аналитик Промсвязьбанка (ПСБ) Алексей Головинов. "Индекс Мосбиржи завершил день в символическом плюсе, несмотря на то, что все сегменты смогли... читать дальше
.10 августа 2022 года 18:17
"Финам" рекомендует покупать акции SITC International Holdings с целевой ценой HKD38,16 за бумагу, что предполагает потенциал роста на 47,9% от текущего ценового уровня, сообщается в материале инвесткомпании. "Ожидаем, что I полугодие 2022г окажется не самым удачным для китайских судоходных... читать дальше
.10 августа 2022 года 17:48
"Финам" рекомендует покупать акции China Railway Group с прогнозной стоимостью 7,88 гонконгского доллара (HKD) на конец 2022 года, сообщается в аналитическом материале инвестиционной компании. "Мы делаем ставку на то, что в долгосрочной перспективе будет сохраняться тенденция на модернизацию... читать дальше
.10 августа 2022 года 17:16
Инвестиции в золото могут принести хорошую доходность на горизонте года, полагают аналитики телеграм-канала "Мои Инвестиции". "Большую часть 2021г цена золота показывала высокую корреляцию с парой EUR/USD, так как оба инструмента снижались в ответ на ужесточение политики ФРС. В конце 2021г -... читать дальше
.10 августа 2022 года 16:23
"Финам" подтверждает рекомендацию "держать" для акций Eli Lilly and Co. с целью $298,9 на февраль 2023 года, сообщается в комментарии инвесткомпании. "Находящаяся в нашем аналитическом покрытии американская фармацевтическая компания Eli Lilly опубликовала отчетность за II квартал. Квартальная... читать дальше
.10 августа 2022 года 15:54
Вероятно дальнейшее снижение котировок NVIDIA Corp. в краткосрочной перспективе, говорится в обзоре "Инвестиционного банка Синара". "Котировки Nvidia во вторник упали еще на 4% (после снижения на 6,3% накануне) в связи с ухудшением прогноза по выручке за второй квартал 2023 ф. г. (он закончился 31... читать дальше
.10 августа 2022 года 15:43
Москва. 10 августа. Доллар США ускорил темпы роста, евро развернулся вверх и тоже дорожает на "Московской бирже" в среду днем, рубль дешевеет к бивалютной корзине на фоне усилившей падение нефти. читать дальше
.10 августа 2022 года 15:26
"Финам" открыл торговую идею "покупать акции "Татнефти" с целевой ценой 470 руб. за штуку" с горизонтом инвестирования 1 месяц. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 14%, стоп-приказ: 382 руб., говорится в комментарии инвестиционной компании. Эксперты отмечают, что совет... читать дальше
.10 августа 2022 года 14:48
При замедлении инфляции в США в июле котировки золота могут протестировать уровень $1800/унц. - Sber CIB
При снижении темпов инфляции в США в июле котировки золота могут протестировать уровень $1800 за тройскую унцию, полагает аналитик Sber CIB Антон Чернышев. "Золото выросло в цене во вторник с $1788 до $1794 за унцию, а доходность 10-летних гособлигаций США выросла с 2,77% до 2,80%. Во вторник в... читать дальше
.10 августа 2022 года 14:10
"Финам" открыл торговую идею "покупать бумаги Halliburton Co. с целевой ценой $34 за штуку" с горизонтом инвестирования 3-4 недели. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 20,09%, стоп-приказ: $26, говорится в комментарии инвестиционной компании. Эксперты указывают, что позитив... читать дальше
.10 августа 2022 года 13:43
Индекс S&P 500 проведет предстоящую в среду торговую сессию, вероятно, в диапазоне 4100-4150 пунктов, полагают аналитики инвестиционной компании Freedom Finance Global. "S&P 500 снижается к верхней границе восходящего канала после его недавнего пробоя, что может спровоцировать дальнейшее падение,... читать дальше
.10 августа 2022 года 13:10
Вероятно ослабление рубля до 73 руб./$1 к концу 4К22, полагают аналитики Росбанка. "По предварительным данным Банка России, платежный баланс в июле показал профицит торговли товарами и услугами в $34 млрд ($192,4 млрд с января по июль), счет текущих операций - $28,1 млрд ($166,6 млрд с января по... читать дальше
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