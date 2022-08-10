Ключевые события среды в РФ и мире - Sber CIB

Аналитики Sber CIB обращают внимание на ключевые события среды в РФ и мире.

Как говорится в обзоре, в фокусе будет макростатистика России, США и Китая:

- ИПЦ в России, США и Китае за июль.

- Отчёт об исполнении федерального бюджета в США за июль.

- Динамика реальных располагаемых денежных доходов в США за июль.

- Объём оптовых продаж в США за июнь.

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