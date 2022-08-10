Вполне возможно ослабление рубля до 70 руб./$1 к концу года - BCS Express

Вполне возможно ослабление рубля до 70 руб./$1 к концу года, полагает эксперт BCS Express Михаил Зельцер.

"Российский рубль во вторник отбил по проценту у всех основных мировых валют. Дневная амплитуда колебаний USD/RUB уложилась в рубль. По-прежнему отмечаем относительно низкую волатильность контрактов на фоне некоторого паритета спроса и предложения. Выход за границы августовского диапазона консолидации может быть очень сильным, поэтому вчерашнее процентное укрепление рубля пока не стоит рассматривать всерьез - тенденция может не развиться", - пишет аналитик.

На взгляд Зельцера, основные факторы - замедление экспорта, восстановление импорта, перезапуск бюджетного правила, мягкость ЦБ по ДКП. "Но это в перспективе, а пока очередные сводки ЦБ по внешнеторговой активности отразили рекордный профицит платежного баланса страны. Но здесь важен не сам факт исторической прибыли по экспортно-импортным операциям, а скорость приращения. Все же улавливаем более быстрое торможение по экспорту, чем темп восполнения импорта", - отмечает эксперт.

По его мнению, когда обозначенные выше тенденции укрепятся, курс нацвалюты уже будет иным: "К концу года вполне возможно ослабление рубля до 70 руб./$1. А техническим сигналом ускорения вверх USD/RUB станет закрепление над верхней границей диапазона 61 руб./$1, тогда речь может пойти о достаточно быстром движении с первой целью 65 руб./$1".

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