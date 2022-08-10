Мировые фондовые индексы снижаются, нефть дешевеет

Фондовые индексы США завершили торги снижением, рынок ждет данных об инфляции. Рынки акций АТР снижаются в ожидании данных об инфляции в США. Нефтяные котировки слабо снижаются, Brent у $96 за баррель.

Основные индексы американского фондового рынка завершили торги во вторник снижением, при этом индикатор S&P 500 продемонстрировал спад четвертые торги подряд, Nasdaq Composite - третьи торги подряд.

Трейдеры оценивали отчеты компаний и статистические данные.

Производительность труда в США во втором квартале снизилась на 4,6%, свидетельствуют предварительные данные министерства труда страны. Таким образом, показатель опустился по итогам второго квартала подряд.

Между тем стоимость рабочей силы взлетела на 10,8%.

Аналитики в среднем прогнозировали сокращение первого показателя на 4,7% и рост второго на 9,5%, сообщает Trading Economics.

Теперь участники рынка сосредоточат внимание на статистических данных об инфляции в Штатах. Минтруда США обнародует данные о динамике потребительских цен в июле в 15:30 мск в среду.

Цена бумаг News Corp увеличилась на 5,2%. Американская медиакомпания в четвертом финансовом квартале получила чистую прибыль и нарастила выручку на 7,3%.

Акции Warner Music Group Corp. (WMG) подешевели на 7,9%. Одна из ведущих звукозаписывающих компаний мира в третьем финансовом квартале увеличила чистую прибыль вдвое, при этом показатель в расчете на акцию превысил ожидания аналитиков.

Бумаги Netflix Inc. (SPB: NFLX) потеряли 1,5%. Крупнейший в мире сервис потокового видео по подписке планирует к концу текущего года удвоить список мобильных игр, доступных для клиентов. Между тем на текущий момент число подписчиков, запускающих игры Netflix, остается незначительным, пишет CNBC.

Цена бумаг Hyatt Hotels Corp. (SPB: H) выросла на 2,7%. Владелец сети гостиниц вернулся на прибыльный уровень во втором квартале 2022 года, увеличив при этом выручку сильнее ожиданий аналитиков.

Акции Planet Fitness (SPB: PLNT) потеряли 5,7%. Американский оператор фитнес-клубов увеличил чистую прибыль на треть во втором квартале 2022 года, однако выручка оказалась хуже ожиданий аналитиков, несмотря на рост на две трети.

Бумаги Micron Technology (SPB: MU) Inc. подешевели на 3,7%. Американский производитель чипов памяти планирует инвестировать $40 млрд до конца текущего десятилетия в расширение производства чипов в США.

Акции игровой компании Unity Software (SPB: U) подорожали на 1,2%, цена бумаг разработчика ПО AppLovin Corp. упала на 10,3%. AppLovin сделала предложение о покупке Unity в рамках сделки на $20 млрд.

Значение Dow Jones Industrial Average к закрытию торгов опустилось на 0,18% - до 32774,41 пункта.

Standard & Poor''s 500 потерял 0,42%, составив 4122,47 пункта.

Nasdaq Composite снизился на 1,19% - до 12493,93 пункта.

Фондовые индексы крупнейших государств Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) торгуются преимущественно в минусе утром в среду, инвесторы ждут публикации данных о росте потребительских цен в США в июле.

Ключевым событием для мировых рынков на этой неделе станут данные об инфляции в США, которые будут опубликованы в 15:30 мск в среду. Опрошенные Trading Economics аналитики ожидают, что рост потребительских цен в июле замедлился до 8,7% с 9,1% месяцем ранее.

Дополнительное давление на азиатские рынки оказали статданные из Китая, указавшие на ускорение инфляции в июле до максимальных за два года 2,7% против 2,5% в июне. Тем временем цены производителей (индекс PPI) в КНР в прошлом месяце увеличились на 4,2% после подъема на 6,1% в июне, показатель оказался минимальным за 17 месяцев.

Сводный индекс региона MSCI Asia-Pacific в ходе торгов падал на 0,9%.

Китайский индекс Shanghai Composite к 8:35 мск снизился на 0,5%, гонконгский индикатор Hang Seng упал на 2,3%.

Цена бумаг WuXi Apptec опустилась на 2,6%, ChangChun High - на 2,9%, BYD Company - на 3,9%, ChongQing Changan - на 1,1%, Kweichow Moutai - на 1,5%.

Акции Alibaba (SPB: BABA) Holdings в ходе торгов в Гонконге дешевеют на 2,5%, рыночная стоимость автопроизводителя Li Auto (SPB: LI) опускается на 4,4%.

Японский индекс Nikkei 225 потерял 0,7%.

Опасения по поводу роста глобальной экономики и повышения процентных ставок давят на котировки технологических компаний, включая Tokyo Electron (-2,6%), Advantest (-3,9%), Lasertec (-4,6%), Keyence (-1,7%) и Sumco Corp (-3,1%).

Также дешевеют акции таких ведущих компаний как Fast Retailing (-2,3%), Kawasaki Kisen (-1,9%) и Sony Group (-1,6%).

Тем временем капитализация Toyota Motor увеличилась на 0,8%, несмотря на то, что крупнейший японский автопроизводитель объявил о приостановке работы некоторых заводов из-за вспышки коронавируса.

Тем временем южнокорейский индекс Kospi понизился на 0,88%.

Рыночная стоимость одного из крупнейших в мире производителей чипов Samsung Electronics Co. опустилась на 1,8%, автопроизводителя Hyundai Motor - на 0,5%.

Цена бумаг телекоммуникационной компании SK Telecom снижается на 0,6%. Компания отчиталась о падении чистой прибыли на две трети (67,6%) в апреле-июне, до 258,1 млрд вон ($197,7 млн), и об увеличении выручки на 4%, до 4,29 трлн вон.

Австралийский индекс S&P/ASX 200 опустился на 0,4%.

Котировки Commonwealth Bank of Australia упали на 1%. Банк опубликовал сильную квартальную отчетность, но предупредил о возможном снижении клиентской активности во втором полугодии из-за роста ставок по кредитам.

Тем временем цена акций ИТ-компаний Xero и Block Inc. (SPB: SQ) снижается на 3,1% и 5,1% соответственно, а бумаги Computershare рухнули на 6,6%.

Цены на нефть опускаются утром в среду. Предыдущую сессию рынок завершил в минусе, несмотря на рост в ходе торгов на сообщениях о приостановке поставок энергоресурса из России в страны Восточной Европы.

Стоимость октябрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:20 мск в среду составляет $96,16 за баррель, что на $0,15 (0,16%) ниже цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам предыдущих торгов эти контракты опустились в цене на $0,34 (0,4%), до $96,31 за баррель.

Цена фьючерсов на WTI на сентябрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) составляет к этому времени $90,28 за баррель, что на $0,22 (0,24%) меньше итогового значения предыдущей сессии. К закрытию рынка в понедельник стоимость этих контрактов выросла на $0,26 (0,3%), до $90,5 за баррель.

Днем ранее стало известно, что 4 августа украинская "Укртранснафта" остановила транзит российской нефти через территорию Украины в связи со сбоем оплаты транзитного сбора. По ветке нефтепровода "Дружба", проходящей через территорию страны, поставки нефти осуществляются в направлении НПЗ Венгрии, Словакии и Чехии. По данным компании, обычно таким образом поставлялось около 250 тыс. баррелей нефти в сутки.

Это сообщение поддержало котировки, которые резко пошли вверх, однако к концу сессии рост был ограничен и позднее сошел на нет на фоне событий вокруг переговоров по возрождению иранской ядерной сделки. Дипломаты ЕС составили проект финального текста документа по восстановлению СВПД и передали его иранской стороне.

Инвесторы сохраняют оптимизм по поводу потенциальной сделки, которая "приведет к наполнению рынка иранской нефтью, что будет положительно воспринято импортёрами, отказавшимися от закупок нефти из РФ из-за войны на Украине", отметил глава Sun Global Investments Михир Кападиа.