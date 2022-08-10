Вероятна консолидация индекса Мосбиржи вблизи текущих уровней в среду - BCS Express

Вероятна консолидация индекса Мосбиржи вблизи текущих уровней в среду, полагает аналитик BCS Express Василий Карпунин.

"Российский рынок во вторник показал уверенный рост второй день подряд. Однако, в отличие от понедельника, подъем был на протяжении всей торговой сессии, а не только в рамках утреннего гэпа. Это позитивный сигнал с точки зрения рыночных настроений участников", - отмечает эксперт.

Максимум дня пришелся ровно на закрытие торгов, а это, по мнению Карпунина, зачастую указывает на незавершенность восходящего импульса. Объемы торгов пока остаются невысокими. "Вероятно, недавние опасения по поводу появления части нерезидентов вызвали излишнюю перепроданность наших акций, тем более, что сам процесс будет растянут во времени благодаря мерам ЦБ и властей", - полагает аналитик.

По оценке Карпунина, общая ситуация по индексу Мосбиржи пока не меняется. Он в последние дни не может определиться с направлением, что в итоге приводит к формированию обычной боковой консолидации.

"Для появления полноценного сигнала к росту необходимо повторное закрепление выше 2240 пунктов. Однако есть и промежуточное препятствие, слом которого даст повод для покупок - это верхняя граница нисходящего канала последних месяцев на уровне 2210 пунктов", - пишет аналитик BCS Express.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.