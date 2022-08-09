Цены евробондов РФ продемонстрировали смешанную динамику во вторник вслед за котировками UST

Москва. 9 августа. Котировки российских суверенных еврооблигаций продемонстрировали смешанную динамику во вторник, равно как и цены американских казначейских обязательств (US Treasuries). В результате суверенные спреды лишь слегка изменились к доходности базовых активов. Участники рынка находятся в ожидании ключевой статистики недели - данных об инфляции в США, которые будут опубликованы в среду.

Еврооблигации РФ с погашением в 2043 году повысились в цене за день на 54,6 базисного пункта, до 50,39% от номинала (их доходность уменьшилась на 12,6 базисного пункта, до 12,54% годовых), с погашением в 2042 году выросли на 4,8 базисного пункта, подорожав до 41,19% от номинала (их доходность снизилась на 1 базисный пункт, до 14,73% годовых; спред к US Treasuries аналогичной дюрации сузился на 2,8 базисного пункта). Самые "длинные" бумаги с погашением в 2047 году опустились в цене на 2,4 базисного пункта, подешевев до 41,4% от номинала относительно предыдущего закрытия (их доходность поднялась на 1,1 базисного пункта, до 12,93% годовых).

Евробонды РФ с погашением в 2027 году выросли в стоимости на 175,9 базисного пункта, подорожав до 50,85% от номинала (их доходность уменьшилась на 88 базисных пунктов, до 20,06% годовых), бумаги с погашением в 2029 году подорожали на 108,5 базисного пункта, до 45,52% от номинала (доходность уменьшилась на 48,3 базисного пункта, до 19,11% годовых). Евробонды с погашением в 2030 году выросли в цене за день на 7,3 базисного пункта, до 52,87% от номинала (их доходность уменьшилась на 2,4 базисного пункта, до 40,77% годовых).

Бумаги с погашением в 2026 году выросли в цене на 7,2 базисного пункта, до 45,59% от номинала (их доходность опустилась на 2,7 базисного пункта, до 28,6% годовых). Самый "короткий" выпуск российских еврооблигаций с погашением в 2023 году подешевел на 44,5 базисного пункта, до 55,67% от номинала (его доходность снизилась на 118 базисного пункта, до 67,88% годовых).

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", ситуация в секторе российских еврооблигаций 9 августа характеризовалась преимущественно смешанными настроениями. Котировки евробондов продемонстрировали смешанную динамику вслед за ценами UST, которые также не показали единой динамики в ожидании ключевой статистики по росту потребительских цен в США, которая будет обнародована в среду в 15:30 МСК.

Опрошенные Trading Economics аналитики ожидают, что рост потребительских цен в июле замедлился до 8,7% с 9,1% месяцем ранее.

Эти данные могут повлиять на политику Федеральной резервной системы, пытающейся решить непростую задачу - замедлить рекордную за 40 лет инфляцию, не ввергнув при этом американскую экономику в рецессию.