Рынок акций РФ под конец торгов вторника усилил рост, индексы выросли за день на 2,3-3%

Москва. 9 августа. Российский рынок акций под конец торгов вторника усилил рост, основные фондовые индексы по итогам дня выросли на 2,3-3%; лидерами повышения выступили ценные бумаги потребительского сектора и торговли, а также "СПБ биржи".

К 18:50 МСК индекс Мосбиржи составил 2136,8 пункта (+2,32%), индекс РТС - 1116,28 пункта (+3,02%); цены большинства "голубых фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) продемонстрировали позитивную динамику в пределах 10,4%.

Доллар США к этому моменту стоил 60,33 рубля, что на 0,43 рубля ниже уровня закрытия предыдущего дня.

Подорожали депозитарные расписки O''Key (+10,4%), Fix Price (MOEX: FIXP) (+3%), X5 Retail (MOEX: FIVE) Group (+1,9%), обыкновенные акции "Татнефти" (MOEX: TATN) (+5,7%, "префы" выросли на 7,7%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (+4,8%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (+4,7%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (+3,8%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (+3,5%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (+3,1%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (+2,4%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (+2,4%), Сбербанка (MOEX: SBER) (+2,1%, "префы" прибавили в цене 1%), "ММК" (MOEX: MAGN) (+1,9%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (+1,8%), "Русала" (MOEX: RUAL) (+1,7%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (+1,6%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (+1,5%), ВТБ (MOEX: VTBR) (+1,5%), "Московской биржи" (+1,3%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (+1,1%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (+0,6%), "Яндекса" (MOEX: YNDX) (+0,6%), "НЛМК" (MOEX: NLMK) (+0,4%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (+0,4%), "МТС" (MOEX: MTSS) (+0,3%), расписки TCS (SPB: TCS) (MOEX: TCSG) Group Holding (+1,4%).

Акции "СПБ биржи" выросли в цене на 31,2%, активный рост данных ценных бумаг наблюдается 2-й день подряд на корпоративных новостях (накануне акции подорожали на 17,1%). Согласно пресс-релизу биржи, опубликованному накануне, "СПБ биржа" (SPB: SPBE) с 10 августа возобновит проведение основной торговой сессии по группе инструментов "иностранные ценные бумаги" с 10:00 мск для 200 международных компаний. Биржевые торги остальными ценными бумагами, входящими в группу инструментов "иностранные ценные бумаги", с листингом в США и доступными для заключения сделок (суммарно более 1700 акций и депозитарных расписок), будут начинаться в 15:30 мск.

Акции "Татнефти" усилили рост на торгах "Московской биржи" во вторник после новостей о том, что совет директоров компании 15 августа рассмотрит вопрос о рекомендациях внеочередному общему собранию акционеров о размере дивидендов за 6 месяцев 2022 года и порядке их выплаты. Заседание пройдет в заочной форме.

Подешевели акции "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (-1,9%), "Полюса" (MOEX: PLZL) (-1,4%), "префы" "Сургутнефтегаза" (-0,4%).

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", российский рынок акций, несмотря на локальную коррекцию утром, к середине дня 9 августа смог выйти в плюс благодаря развернувшимся вверх мировым ценам на нефть, а также отсутствию новых сообщений на геополитическую и санкционную тематику. При этом под конец торгов активность покупателей усилилась, несмотря на наметившееся ухудшение нефтяной конъюнктуры. Ситуация на мировых фондовых площадках также ухудшилась по сравнению с предыдущим днем. И если фондовые рынки стран Азиатско-Тихоокеанского региона закрылись еще преимущественно в "зеленой" зоне, то европейские фондовые индексы демонстрируют уже снижение на 0,4-1,1%.

Американский фондовый рынок также открылся 9 августа падением основных индексов на 0,1-1,1%. Производительность труда в США во II квартале снизилась на 4,6%, свидетельствуют предварительные данные министерства труда страны. Таким образом, показатель опустился по итогам второго квартала подряд. Между тем стоимость рабочей силы взлетела на 10,8%. Аналитики в среднем прогнозировали сокращение первого показателя на 4,7% и рост второго на 9,5%, сообщает Trading Economics.

В свою очередь цены на нефть демонстрируют в ходе торгов волатильную динамику, несколько раз за день изменив направление своего движения. В итоге стоимость октябрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 18:50 мск во вторник составила $96,36 за баррель, что на 0,3% ниже цены на закрытие предыдущей сессии. Цена фьючерсов на WTI на сентябрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи составила к этому времени $90,25 за баррель, что на 0,56% меньше итогового значения предыдущей сессии.

Венгерская MOL ведет переговоры о том, чтобы взять на себя оплату транзита российской нефти через Украину, сообщили "Интерфаксу" в компании. "Транспортировка нефти по трубопроводу "Дружба" была приостановлена на несколько дней, насколько нам известно, из-за технических проблем банков, связанных с уплатой российской стороной транзитного сбора. Несмотря на то, что MOL обладает запасами нефти на несколько недель, компания работает над разрешением ситуации, а также ведет переговоры о том, чтобы взять на себя платежи", - заявил представитель пресс-службы венгерской компании.

Ранее "Транснефть" (MOEX: TRNF) сообщила, что 4 августа "Укртранснафта" остановила транзит российской нефти через территорию Украины в связи со сбоем оплаты транзитного сбора. По ветке нефтепровода "Дружба", проходящей через территорию страны, поставки нефти осуществляются в направлении НПЗ Венгрии, Словакии и Чехии. По данным компании, обычно таким образом поставлялось около 250 тыс. баррелей нефти в сутки.

Нефтяной рынок также следит за событиями вокруг переговоров по возрождению иранской ядерной сделки, которое может привести к высвобождению дополнительных баррелей нефти. Днем ранее западные СМИ сообщили, что дипломаты ЕС составили проект финального текста документа по восстановлению СВПД и считают, что теперь стороны должны принять окончательное решение.

По словам главного аналитика Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Владимира Лящука, "российский рынок акций после утренних продаж во второй половине дня перешел к уверенному росту вслед за растущими ценами на нефть. Котировки Brent в ходе торгов преодолевали отметку $97 за баррель, создав благоприятный фон для покупок российских акций. Локомотивом повышения выступил нефтегазовый сектор, в частности, заметно подорожали акции "Татнефти" и "ЛУКОЙЛа". В секторе металлов и горной добычи была разнонаправленная динамика. Подросли акции "Северстали" и ММК, а вот ценные бумаги НЛМК были среди аутсайдеров. В лидерах повышения оказались обыкновенные акции "Мечела" (MOEX: MTLR) на ожиданиях сильной отчетности. Выросли также бумаги "Норникеля". При этом продолжилось падение акций "Полюса". Акции "СПБ биржи" взлетали более чем на 30% на новостях о запуске торгов иностранными акциями с 10:00 МСК. В финансовом секторе выросли обыкновенные акции Сбербанка, отражая общий позитив на рынке. Завтра индекс МосБиржи продолжит движение к уровню 2150 пунктов, чему будет способствовать восстановление цен на нефть. Лучше рынка могут выглядеть компании нефтегазового сектора".

Как отмечает аналитик компании "Велес Капитал" Елена Кожухова, на зарубежных фондовых площадках во вторник преобладали сдержанные продажи, при этом более ярко выраженное движение, вероятно, можно будет наблюдать не раньше второй половины дня среды, когда будут опубликованы данные по инфляции в США. Некоторые европейские страны уже в ближайшее время могут столкнуться с более ограниченным предложением российской нефти из-за сложностей транзита через Украину, но поставки из России в направлении Польши и Германии через Белоруссию при этом продолжаются. Индексы МосБиржи и РТС не только отступили от локальных минимумов, но и преодолели ближайшие уровни сопротивлений - 2115 и 1110 пунктов соответственно.

"Во вторник "бычий" тренд на российском фондовом рынке продолжился. Рынок уже второй день пребывает в "зеленой" зоне, скорее всего, из-за того, что возвращение иностранных инвесторов на биржи снова отложено Банком России, новая дата допуска нерезидентов из дружественных стран к продажам российских акций пока неизвестна. Тем временем некоторые российские корпоративные эмитенты, в том числе НЛМК, ММК, "Татнефть", уже объявили об автоматической конвертации своих депозитарных расписок в обыкновенные акции, которые впоследствии можно будет продать только за рубли. Для фондового рынка и рубля эти события стали одинаково оптимистичными. Завтра индекс МосБиржи, скорее всего, будет колебаться в диапазоне 2100-2200 пунктов", - полагает ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова.

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи по итогам торгов 9 августа составил 26,43 млрд рублей (из них 4,71 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка, 4,34 млрд рублей на бумаги "Газпрома" и 1,74 млрд рублей на акции "ЛУКОЙЛа").