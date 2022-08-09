.
.
.
ГЛАВНОЕ НОВОСТИ ВАЛЮТА АКЦИИ ОБЛИГАЦИИ
Аналитикам Подписчикам О компании
.
Мнения аналитиков
Главная  /  Мнения аналитиков  /  Рубль завершил торги вторника ростом к доллару и евро на фоне публикации ЦБ РФ свежих данных по платежному балансу
.
ГЛАВНОЕ
Снижение промпроизводства в РФ июне составило 1,8%
В июне снижение промпроизводства в РФ незначительно ускорилось - до 1,8% после сокращения на 1,7% в мае, сообщил Росстат. В январе-июне показатель повысился на 2%. Данные оказались лучше прогнозов аналитиков, ожидавших падение показателя в июне на 2,2%
 
ВЭБ.РФ представил идеи по привлечению частных инвестиций в промышленность
Финансовая компания "ВЭБ инфраструктура" ("ИнфраВЭБ", "дочка" ВЭБ.РФ) предложила механизмы привлечения частных инвестиций в промышленность, пишут "Ведомости". Представитель "ИнфраВЭБа" пояснил изданию, что были сформированы критерии промышленных...
 
Ритейл восстановил ассортимент смартфонов
Ассортимент смартфонов, просевший в марте-апреле из-за прекращения поставок в Россию рядом производителей и резких колебаний курсов валют, вернулся на уровень начала 2022 года. Об этом "Известиям" сообщили в "М. Видео - Эльдорадо". В магазинах...
 
Торгцентры просят упростить въезд в РФ дружественным бизнесменам
Владельцы российских торгцентров, которым пока не удалось найти полноценную замену ушедшим западным брендам, рассчитывают привлечь ритейлеров из дргих стран. Президент Российского совета торгцентров (РСТЦ) Дмитрий Москаленко направил главе МИД РФ...
 
09 августа 2022 года 19:40

Рубль завершил торги вторника ростом к доллару и евро на фоне публикации ЦБ РФ свежих данных по платежному балансу

Москва. 9 августа. Доллар США и евро снизились на "Московской бирже" по итогам торгов вторника, рубль вырос к бивалютной корзине на фоне публикации Банком России свежих данных по платежному балансу.

Курс доллара США составил 60,15 руб./$1 в 19:00 МСК, что на 60,75 копейки ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 61,64 руб./EUR1, подешевев на 55,75 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) уменьшилась на 58,5 копейки - до 60,82 рубля.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль вырос к доллару и евро во вторник, участники рынка отреагировали на публикацию ЦБ РФ свежих данных по платежному балансу. Согласно оценке регулятора, положительное сальдо счета текущих операций платежного баланса РФ в январе-июле 2022 года составило $166,6 млрд, что в 3,3 раза больше, чем за аналогичный период 2021 года ($50,1 млрд).

Как отмечается в комментарии ЦБ РФ, динамика текущего счета платежного баланса определялась расширением положительного сальдо совокупного баланса товаров и услуг в результате значительного роста стоимостного объема экспорта товаров и снижения стоимости товарного импорта.

Положительное сальдо внешней торговли товарами и услугами РФ в первые семь месяцев 2022 года увеличилось в 2,5 раза, до $192,4 млрд по сравнению с $75,8 млрд за аналогичный период 2021 года.

Согласно ранее опубликованной оценке ЦБ РФ, в январе-июне 2022 года, по предварительной оценке, профицит текущего счета составил $138,5 млрд, положительное сальдо внешней торговли товарами и услугами - $158,4 млрд.

Следовательно, в июле профицит текущего счета мог составить $28,1 млрд, профицит торговли товарами и услугами - $34,0 млрд.

Согласно обновленному в июле базовому сценарию прогноза ЦБ на 2022 год, при среднегодовой цене нефти $80 за баррель профицит текущего счета ожидается в размере $243 млрд, положительное сальдо внешней торговли товарами и услугами - $277 млрд, отрицательное сальдо баланса первичных и вторичных доходов - $33 млрд.

Участники торгов также находятся в ожидании свежих новостных поводов, причем ключевым событием для всех рынков на этой неделе станут данные об инфляции в США, которые будут опубликованы в 15:30 МСК в среду. Опрошенные Trading Economics аналитики ожидают, что рост потребительских цен в июле замедлился до 8,7% с 9,1% месяцем ранее.

Эти данные могут повлиять на политику Федеральной резервной системы, пытающейся решить непростую задачу - замедлить рекордную за 40 лет инфляцию, не ввергнув при этом американскую экономику в рецессию.

В прошлую пятницу стало известно, что количество рабочих мест в экономике США в июле увеличилось на 528 тыс., более чем в два раза сильнее ожидавшегося аналитиками роста на 250 тыс.

Безработица в США в прошлом месяце опустилась до 3,5% с 3,6% месяцем ранее, тогда как аналитики не ожидали изменения показателя. Сильные данные увеличили вероятность, что Федрезерв продолжит агрессивно повышать процентные ставки.

Цены на нефть перешли к небольшому понижению во вторник вечером, ранее котировки росли на фоне новостей по поводу транзитных поставок российской нефти через Украину.

Стоимость октябрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:00 МСК во вторник составляет $96,43 за баррель, что на 0,23% ниже цены на закрытие предыдущей сессии. Цена фьючерсов на WTI на сентябрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) составляет к этому времени $90,31 за баррель, что на 0,5% меньше итогового значения предыдущей сессии.

Венгерская MOL ведет переговоры о том, чтобы взять на себя оплату транзита российской нефти через Украину, сообщили "Интерфаксу" в компании.

"Транспортировка нефти по трубопроводу "Дружба" была приостановлена на несколько дней, насколько нам известно, из-за технических проблем банков, связанных с уплатой российской стороной транзитного сбора. Несмотря на то, что MOL обладает запасами нефти на несколько недель, компания работает над разрешением ситуации, а также ведет переговоры о том, чтобы взять на себя платежи", - заявил представитель пресс-службы венгерской компании.

Ранее "Транснефть" (MOEX: TRNF) сообщила, что 4 августа "Укртранснафта" остановила транзит российской нефти через территорию Украины в связи со сбоем оплаты транзитного сбора. По ветке нефтепровода "Дружба", проходящей через территорию страны, поставки нефти осуществляются в направлении НПЗ Венгрии, Словакии и Чехии. По данным компании, обычно таким образом поставлялось около 250 тыс. баррелей нефти в сутки.

Рынок также следит за событиями вокруг переговоров по возрождению иранской ядерной сделки, которое может привести к высвобождению дополнительных баррелей нефти. Днем ранее западные СМИ сообщили, что дипломаты ЕС составили проект финального текста документа по восстановлению СВПД и считают, что теперь стороны должны принять окончательное решение.

Кроме того, инвесторы ждут публикации ежемесячного прогноза по рынку нефти от Управления по информации в области энергетики (EIA) Минэнерго США позднее во вторник.

Как рассказал в интервью "Интерфаксу" старший специалист аналитического управления дирекции операций на финансовых рынках банка "Санкт-Петербург" (MOEX: BSPB) Виктор Григорьев, рубль во вторник не показывал ярко выраженной динамики, тяготея к укреплению в рамках коррекции, что поддерживалось растущими нефтяными ценами. "В частности, фьючерсы Brent сегодня в моменте достигали $98,4 за баррель на фоне сообщений о приостановке поставок нефти по южной ветке трубопровода "Дружба". Тем не менее, новых принципиально значимых для рубля событий пока нет, и рубль продолжает двигаться в боковике. Вероятно, это продолжится и в среду - эффект от публикации в США июльской ценовой статистики на курс внутри страны должен быть незначительным. В целом ожидаем, что курс пары "доллар-рубль" пока продолжит находиться в диапазоне 58,75-61,75 руб./$1", - говорит Григорьев.

"На рынке сохраняется определенный баланс покупателей и продавцов иностранной валюты. Своей силой рубль все так же обязан профициту торгового баланса - предложение валюты экспортерами по-прежнему перевешивает спрос на нее. На текущий момент нет оснований ожидать изменения этого параметра", - полагает старший трейдер УК "Альфа-Капитал" Владислав Силаев.

Банк России во вторник, 9 августа, провел традиционный недельный депозитный аукцион, в ходе которого банки разместили в ЦБ РФ 1 трлн 957 млрд рублей (при лимите 2,29 трлн рублей и спросе 1 трлн 957 млрд рублей) в среднем по ставке 7,89% годовых. На предыдущем недельном депозитном аукционе, состоявшемся 2 августа, банки разместили 1 трлн 818,3 млрд рублей (при лимите 1,83 трлн рублей и спросе 1 трлн 818,3 млрд рублей) в среднем по ставке 7,88% годовых.

Банк России 9 августа также провел депозитный аукцион "тонкой настройки" сроком на один день, в ходе которого банки разместили в ЦБ РФ 560,9 млрд рублей (при лимите 650 млрд рублей и спросе 560,9 млрд рублей) в среднем по ставке 7,86% годовых.

На основе данных "Московской биржи" о средневзвешенных курсах доллара и евро к рублю по сделкам, заключенным с 10:00 МСК до 15:30 МСК, ЦБ РФ поднял официальный курс доллара на 10 августа на 6,5 копейки, до 60,3814 руб./$1, и увеличил курс евро на 39,27 копейки, до 61,5542 руб./EUR1.

Средневзвешенный курс доллара расчетами "сегодня" на торгах "Московской биржи" поднялся во вторник на 4,9 копейки по отношению к понедельнику и составил 60,3462 руб./$1. Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 19:00 МСК укрепился на 1,35 копейки и составил 60,3637 руб./$1. Объем торгов долларами к этому моменту равнялся $2 млрд 688,99 млн, из которых $1 млрд 115,496 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и $1 млрд 573,494 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Средневзвешенный курс евро расчетами "сегодня" вырос на 39,65 копейки, до 61,5643 руб./EUR1. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" поднялся на 35,89 копейки, до 61,5634 руб./EUR1. Объем торгов евро составил EUR1 млрд 266,601 млн, из которых EUR376,208 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и EUR890,393 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Ставки на рынке краткосрочных и среднесрочных (1-6 месяцев) межбанковских кредитов лишь слегка изменились во вторник относительно предыдущего торгового дня. Ставка MosPrime Rate "овернайт" выросла на 4 базисных пункта (б.п.) - до 8,08% годовых, ставка MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок опустилась на 2 б.п. - до 8,21% годовых. Ставка на срок 1 месяц осталась на прежнем уровне - 8,35% годовых, ставка на срок 3 месяца уменьшилась на 1 б.п. - до 8,4% годовых, ставка на срок 6 месяцев не изменилась относительно понедельника, оставшись на отметке 8,43% годовых.


Опубликовано: /Финмаркет/
 


.
МНЕНИЯ АНАЛИТИКОВ
09 августа 2022 года 19:51
Рынок акций РФ под конец торгов вторника усилил рост, индексы выросли за день на 2,3-3%
Москва. 9 августа. Российский рынок акций под конец торгов вторника усилил рост, основные фондовые индексы по итогам дня выросли на 2,3-3%; лидерами повышения выступили ценные бумаги потребительского сектора и торговли, а также "СПБ биржи".    читать дальше
.
09 августа 2022 года 19:00
Цены евробондов РФ продемонстрировали смешанную динамику во вторник вслед за котировками UST
Москва. 9 августа. Котировки российских суверенных еврооблигаций продемонстрировали смешанную динамику во вторник, равно как и цены американских казначейских обязательств (US Treasuries). В результате суверенные спреды лишь слегка изменились к доходности базовых активов. Участники рынка находятся в ожидании ключевой статистики недели - данных об инфляции в США, которые будут опубликованы в среду.    читать дальше
.
09 августа 2022 года 18:52
"Финам" рекомендует покупать акции Emerson с целью $119
"Финам" рекомендует покупать акции Emerson Electric с целевой ценой $119 за штуку, что эквивалентно потенциалу роста от текущих уровней около 32%, отмечается в комментарии инвесткомпании. "Компания представила финансовые результаты за III квартал 2022 ф.г. с окончанием 30 июня. EPS в отчетном...    читать дальше
.
09 августа 2022 года 18:33
Акции Tyson Foods обладают потенциалом для дальнейшего роста - Freedom Finance Global:
Акции Tyson Foods обладают потенциалом для дальнейшего роста в условиях глобального продовольственного кризиса, полагает старший аналитик Freedom Finance Global Михаил Денисламов. "Tyson Foods предоставил уверенные результаты за III финансовый квартал. Выручка компании превысила прогнозы, составив...    читать дальше
.
09 августа 2022 года 17:43
"Финам" сохраняет рекомендацию "покупать" для акций Merck
"Финам" сохраняет рекомендацию "покупать" для акций Merck & Co. с целевой ценой $105,9 за штуку на май 2023 года, что предполагает потенциал роста 20%, сообщается в комментарии инвесткомпании. "Американский фармацевтический гигант Merck ранее отчитался за II квартал и не подвел инвесторов. По...    читать дальше
.
09 августа 2022 года 17:02
Рубль может перейти к устойчивому ослаблению - BCS Express
Рубль может перейти к устойчивому ослаблению, возвращаясь к экономически более обоснованным уровням в районе 70 руб./$1, полагает аналитик BCS Express Дмитрий Бабин. "Рубль в начале сессии показал быстрое укрепление, но доллар в очередной раз отскочил от психологически важного уровня 60 руб./$1,...    читать дальше
.
09 августа 2022 года 16:38
"Финам" подтверждает рекомендацию "покупать" для акций Thermo Fisher Scientific
"Финам" подтверждает рекомендацию "покупать" для акций Thermo Fisher Scientific с целевой ценой $685,6 за штуку на конец 2022г, что предполагает потенциал роста 17%, сообщается в комментарии инвесткомпании. "Thermo Fisher Scientific отчитался за очередной ударный квартал. Выручка компании по...    читать дальше
.
09 августа 2022 года 16:11
Пара рубль/доллар к концу года консолидируется в диапазоне 65-70 руб./$1 - Райффайзенбанк
Пара рубль/доллар к концу года, скорее всего, консолидируется в диапазоне 65-70 руб./$1, отмечается в обзоре Райффайзенбанка. "Вероятно, баланс фундаментальных факторов начинает смещаться в сторону более слабого рубля, и в первую очередь, на фоне коррекции в динамике торговых потоков, - считает...    читать дальше
.
09 августа 2022 года 15:45
Рубль днем укрепляется к доллару и евро на фоне перешедшей к росту нефти
Москва. 9 августа. Доллар США и евро продолжают снижаться на "Московской бирже" во вторник днем; рубль дорожает к бивалютной корзине на фоне развернувшейся вверх нефти и в условиях тонкого рынка со сниженными объемами торгов из-за сезона отпусков.    читать дальше
.
09 августа 2022 года 15:43
S&P 500 проведет торги вторника, вероятно, в диапазоне 4090-4140п - Freedom Finance Global
Индекс S&P 500 проведет предстоящую во вторник торговую сессию, вероятно, в диапазоне 4090-4140 пунктов, полагают аналитики инвестиционной компании Freedom Finance Global. "S&P 500 снижается к верхней границе восходящего канала после ее недавнего пробоя, что может спровоцировать дальнейшее...    читать дальше
.
09 августа 2022 года 15:16
"Финам" открыл торговую идею: покупать акции Coinbase с целью $127
"Финам" открыл торговую идею "покупать акции Coinbase Global Inc. с целью $127 за штуку" с горизонтом инвестирования 1-2 месяца. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 29,6%, стоп-приказ: $82, говорится в комментарии инвестиционной компании. Эксперты отмечают, что BlackRock и...    читать дальше
.
09 августа 2022 года 14:48
"Мои Инвестиции" позитивно оценивают долгосрочные перспективы акций МТС
Аналитики телеграм-канала "Мои Инвестиции" позитивно оценивают долгосрочные перспективы акций МТС", но не видят существенных катализаторов роста в краткосрочном периоде, говорится в комментарии. "Акции "МТС" популярны у российских инвесторов благодаря стабильным дивидендным выплатам и экспозиции...    читать дальше
.
09 августа 2022 года 14:15
"Финам" открыл торговую идею: покупать акции "Распадской" с целью 400 руб
"Финам" открыл торговую идею "покупать акции "Распадской" с целью 400 руб. за штуку" с горизонтом инвестирования 1-2 месяца. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 32,23%, стоп-приказ: 260 руб., говорится в комментарии инвестиционной компании. Эксперты отмечают, что в связи с...    читать дальше
.
09 августа 2022 года 13:46
BCS Express открыл торговую идею: покупать акции ЛУКОЙЛа с целью 4350 руб
S Express открыл торговую идею "покупать акции "ЛУКОЙЛа" с целевой ценой 4350 руб. за штуку" с горизонтом инвестирования 3 месяца. Цена входа: 3720 руб., потенциальная доходность: 16,9%, говорится в комментарии инвестиционной компании. Эксперт инвесткомпании Игорь Галактионов указывает на...    читать дальше
.
09 августа 2022 года 13:07
Расконвертация расписок может привести к росту ликвидности рынка акций РФ в 1,5-2 раза - "Открытие Инвестиции"
Процесс расконвертации расписок российских эмитентов может привести к росту ликвидности рынка акций в 1,5-2 раза, считает начальник управления анализа рынков "Открытие Инвестиции" Антон Затолокин. "ЦБ в "Обзоре ключевых показателей профессиональных участников рынка ценных бумаг" оценивает объем...    читать дальше
.
Страница 1 из 4
.
1
.
.
.
.

ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:

E-mail:     Код:    

САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ

Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
 ФИО *
 Компания
 Телефон (с кодом города) *
 E-Mail
 Защита
введите код, указанный на картинке
.