"Финам" рекомендует покупать акции Emerson с целью $119

"Финам" рекомендует покупать акции Emerson Electric с целевой ценой $119 за штуку, что эквивалентно потенциалу роста от текущих уровней около 32%, отмечается в комментарии инвесткомпании.

"Компания представила финансовые результаты за III квартал 2022 ф.г. с окончанием 30 июня. EPS в отчетном периоде увеличилась на 48% г/г до $1,54, превысив консенсус-прогноз в $1,05. Выручка Emerson в апреле-июне увеличилась на 7% г/г до $5 млрд, немного не дотянув до среднего прогноза аналитиков в $5,1 млрд. Прогноз по росту выручки снижен до 7-8% г/г с ранее ожидавшегося повышения на 8-10% г/г, тогда как прогноз по EPS повышен до $5,25-$5,35 с $4,77-$4,92 (против $3,82 в 2021 ф. г.). Ожидания по операционному денежному потоку и свободному денежному потоку были понижены до $3 млрд и $2,5 млрд с $3,6 млрд и $3 млрд, соответственно. Объем buyback составит порядка $500 млн с доходностью 0,9%", - указывает аналитик Наталия Пырьева.

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