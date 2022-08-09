Рубль может перейти к устойчивому ослаблению - BCS Express

Рубль может перейти к устойчивому ослаблению, возвращаясь к экономически более обоснованным уровням в районе 70 руб./$1, полагает аналитик BCS Express Дмитрий Бабин.

"Рубль в начале сессии показал быстрое укрепление, но доллар в очередной раз отскочил от психологически важного уровня 60 руб./$1, даже немного не дойдя до него. Российская валюта продолжает консолидироваться в недельном диапазоне 59,3-61,2 руб./$1 в паре с долларом, который тяготеет к его верхней границе, пытаясь выйти из консолидации вверх. Однако пока, по все видимости, на российском рынке сохраняется баланс покупателей и продавцов, достигнутый благодаря сокращению экспортной выручки из-за снижения сырьевых цен, а также постепенному увеличению импорта. Если эти процессы продолжатся, рубль может перейти к устойчивому ослаблению, возвращаясь к экономически более обоснованным уровням в районе 70 руб./$1", - пишет эксперт.

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