Пара рубль/доллар к концу года консолидируется в диапазоне 65-70 руб./$1 - Райффайзенбанк

Пара рубль/доллар к концу года, скорее всего, консолидируется в диапазоне 65-70 руб./$1, отмечается в обзоре Райффайзенбанка.

"Вероятно, баланс фундаментальных факторов начинает смещаться в сторону более слабого рубля, и в первую очередь, на фоне коррекции в динамике торговых потоков, - считает аналитик банка Григорий Чепков. - Сейчас изменения могут быть связаны с падением цены нефти при сохранении дисконта на российскую нефть, просадкой объемов газового экспорта на фоне снижения добычи и ростом импорта из Китая. Если изменения в нефтегазовом сегменте могут носить временный характер, то оживление импорта и потенциальный переход на оплату торговых контрактов в юанях, скорее всего, продолжится, стимулируя повышение активности торгов в сегменте юань/рубль".

По данным Московской биржи, объемы торгов в паре юань-рубль в начале августа достигают 50-70 млрд руб./ день, тогда как в июле среднедневной объем составлял ~42 млрд руб. (а в июне был еще в 2 раза меньше), констатирует эксперт.

"Рост спроса на юань против рубля будет выступать фактором ослабления рубля против других иностранных валют в предположении отсутствия арбитража. При этом, на наш взгляд, сформировавшийся навес предложения на валютном рынке будет сдерживать рубль от дальнейшего масштабного ослабления - в нашем прогнозе мы ожидаем его консолидации к концу 2022г на уровне 65-70 руб./$1", - прогнозирует Чепков.

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