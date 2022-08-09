S&P 500 проведет торги вторника, вероятно, в диапазоне 4090-4140п - Freedom Finance Global

Индекс S&P 500 проведет предстоящую во вторник торговую сессию, вероятно, в диапазоне 4090-4140 пунктов, полагают аналитики инвестиционной компании Freedom Finance Global.

"S&P 500 снижается к верхней границе восходящего канала после ее недавнего пробоя, что может спровоцировать дальнейшее падение, поскольку RSI находится в зоне перекупленности. MACD не подает четких сигналов к развороту. Ближайшая поддержка для S&P 500 располагается на пересечении трендового и коррекционного канала на отметке 3800 пунктов", - отмечают эксперты.

Согласно данным опроса, проведенного ФРБ Нью-Йорка, потребители ожидают, что инфляция через год и три года замедлится 6,2% и 3,2% соответственно. Таким образом, аналитики считают, что можно говорить о том, что ожидания населения в отношении темпов роста цен значительно скорректировались в июле. В случае с годовым промежутком это может быть связано с замедлением повышения цен на бензин и продовольственные товары. Этот факт может восприниматься как свидетельство успешности проводимой ФРС политики, подчеркивается в комментарии.

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