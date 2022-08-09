"Финам" открыл торговую идею: покупать акции Coinbase с целью $127

"Финам" открыл торговую идею "покупать акции Coinbase Global Inc. с целью $127 за штуку" с горизонтом инвестирования 1-2 месяца. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 29,6%, стоп-приказ: $82, говорится в комментарии инвестиционной компании.

Эксперты отмечают, что BlackRock и Coinbase объявили о подписании партнерского соглашения, в рамках которого BlackRock предоставит своим институциональным инвесторам возможность торговать криптовалютами. В дополнение к этому Coinbase отчитается о своих финансовых результатах сегодня, 9 августа. Аналитики ожидают, что выручка составит $873,82 млн. Если отчетность превзойдет ожидания, и менеджмент компании даст хороший прогноз, рынок может заложить данный позитив в стоимость.

"С технической точки зрения цена акции пробила локальный уровень сопротивления. Идея на рост бумаги с целью $127. При объеме позиции в 7% и выставлении стоп-заявки на уровне $82 риск на портфель составит 0,82%. Соотношение прибыль/риск составляет 1,81", - указывают аналитики "Финама".

Coinbase - безопасная онлайн-платформа для покупки, продажи, перевода и хранения криптовалюты, крупнейшая криптовалютная биржа в США.

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