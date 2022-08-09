Аналитики телеграм-канала "Мои Инвестиции" позитивно оценивают долгосрочные перспективы акций МТС", но не видят существенных катализаторов роста в краткосрочном периоде, говорится в комментарии.

"Акции "МТС" популярны у российских инвесторов благодаря стабильным дивидендным выплатам и экспозиции на защитный телеком-сектор. С начала года акции МТС показывают динамику лучше индекса Мосбиржи -17% vs -44%. Дивиденды являются ключевым фактором привлекательности инвестиционного кейса МТС. Финальные дивиденды за 2021г. оказались существенно выше ожиданий (33,85 руб./акция). В рамках дивидендного гэпа после 8 июля акции упали на 13%, и существенный дисконт сохраняется до сих пор. Выплата дивидендов завершится до 16 августа", - пишут аналитики телеграм-канала.

Они напоминают также, что "МТС" отложила принятие новой политики на 2022-2024 годы на фоне макроэкономической неопределенности. Эксперты не ожидают, что компания выплатит промежуточные дивиденды в этом году в связи с наращиванием капитальных вложений на фоне ускоренных закупок телеком-оборудования в начале года. В I кв. 2022г капвложения увеличились на 27% г/г (показатель чистый долг/EBITDA 1,9х), и повышенный уровень инвестиций может сохранитmся во II кв. 2022г, полагают стратеги "Мои Инвестиции".

"Телеком-сектор выигрывает от господдержки. Мы сохраняем позитивный взгляд на акции "МТС" на долгосрочном горизонте (более 1-2 лет), но не видим существенных катализаторов в краткосрочном периоде (ранее мы исключили акции из подборки Топ-10 Россия). Сейчас акции торгуются по мультипликатору EV/EBITDA 3,4х, с дисконтом 29% к историческому уровню (4,5х). При сохранении дивидендных выплат на уровне прошлой дивполитики, годовая дивидендная доходность может составить 11-12%", - указывают аналитики.

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