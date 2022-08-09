"Финам" открыл торговую идею "покупать акции "Распадской" с целью 400 руб. за штуку" с горизонтом инвестирования 1-2 месяца. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 32,23%, стоп-приказ: 260 руб., говорится в комментарии инвестиционной компании.

Эксперты отмечают, что в связи с принудительной расконвертацией депозитарных расписок компания, возможно, сможет начать платить дивиденды. При текущих ценах дивидендная доходность составит более 30%.

"С технической точки зрения после пробоя линии сопротивления появились намеки на формирование восходящей тенденции. При объеме позиции 7% и выставлении стоп-заявки на уровне 260 руб. риск на портфель составит 0,98%. Соотношение прибыль/риск составляет 2,29", - указывают аналитики "Финама".

"Распадская" - российская угольная компания со штаб-квартирой в Новокузнецке. Состоит из двух площадок - Новокузнецкой и Междуреченской. Управляет добычей на крупнейшей в России угольной шахте "Распадская".

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