BCS Express открыл торговую идею: покупать акции ЛУКОЙЛа с целью 4350 руб

BCS Express открыл торговую идею "покупать акции "ЛУКОЙЛа" с целевой ценой 4350 руб. за штуку" с горизонтом инвестирования 3 месяца. Цена входа: 3720 руб., потенциальная доходность: 16,9%, говорится в комментарии инвестиционной компании.

Эксперт инвесткомпании Игорь Галактионов указывает на следующие факторы привлекательности акций эмитента:

- В 2022г компания еще не отчитывалась по МСФО, отчет за I полугодие может быть опубликован 27 августа. Ожидается, что за счет высоких цен на нефть компания сможет показать сильные финансовые результаты: средняя цена за бочку Urals за период составила около 6300 руб., на 31% выше I полугодия 2021г. Это может стать драйвером для роста котировок.

- "ЛУКОЙЛ" зарекомендовал себя стабильными дивидендами и хорошим отношением к миноритарным акционерам. Дивиденды по итогам 2021г были отменены, но сообщалось, что к концу года этот вопрос вновь будет рассмотрен. Одним из основных препятствий для выплат был тот факт, что мажоритарные акционеры владели компанией через иностранные депозитарные расписки, и после февраля они уже не могли получать дивиденды. В результате конвертации расписок эта проблема может быть решена, и компания возобновит выплаты.

- Ценовые уровни привлекательны для покупок.

По мнению Галактионова, в качестве ключевых рисков выступают:

- Волатильность цен на нефть.

- Нельзя наверняка сказать, насколько хорошим будет отчет за I полугодие и не будет ли в нем негативных моментов. В том числе нельзя исключать, что раскрытие информации будет неполным.

- Дивидендов в 2022г может не быть. В том числе нет уверенности в неизменности дивидендной политики.

- "ЛУКОЙЛ" владеет долями в четырех НПЗ и большой сети АЗС в Европе. Перспективы этих активов после вступление в силу европейского эмбарго на нефть туманны.

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