Расконвертация расписок может привести к росту ликвидности рынка акций РФ в 1,5-2 раза - "Открытие Инвестиции"

Процесс расконвертации расписок российских эмитентов может привести к росту ликвидности рынка акций в 1,5-2 раза, считает начальник управления анализа рынков "Открытие Инвестиции" Антон Затолокин.

"ЦБ в "Обзоре ключевых показателей профессиональных участников рынка ценных бумаг" оценивает объем депозитарных расписок по состоянию на конец I квартала 2022г в 453 млрд рублей (3,0% от общих активов на брокерских счетах). Можно предположить, что около 10-20% расконвертированных акций (под принудительную расконвертацию попадают только акции российских компаний, но не кипрских холдингов) в портфелях подвергнется "пересмотру". В итоге, с точки зрения интегрального воздействия на широкий рынок акций расконвертации расписок, краткосрочный результат должен быть нейтральным", - пишет эксперт.

Однако некоторые акции, где доля расписок была особенно высока, могут оказаться под концентрированным воздействием продаж и локально потерять 10-20% в цене, полагает Затолокин.

"По результатам процесса ликвидность рынка акций может вырасти в 1,5-2 раза. Более того, профессиональные крупные частные инвесторы, представленные в том числе КИК, получат вновь возможность привлекать под акции маржинальные займы и покупать, используя "плечо". С точки зрения стоимостных оценок российский рынок акций находится на уровнях, сопоставимых с концом 1998г (после дефолта) и концом 2008г (мировой финансовый кризис). В результате более вероятно умеренное восстановление рынка, чем новый виток падения", - прогнозирует стратег инвесткомпании.

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