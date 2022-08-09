Котировки нефтяных фьючерсов могут опуститься ниже $95/барр. - Банк "Санкт-Петербург"

Котировки нефтяных фьючерсов могут опуститься ниже $95 за баррель Brent, если публикуемые Минэнерго США данные подтвердят существенное снижение ожиданий по росту спроса на нефть, говорится в комментарии банка "Санкт-Петербург".

"Цены на нефть продолжают показывать высокие уровни волатильности. Опубликованные в понедельник данные по инфляционным ожиданиям несколько снижают вероятность особо жестких действий со стороны ФРС, что ослабляет опасения сильного снижения спроса на нефть и поддерживает цены. Впрочем, пока на котировки продолжают влиять два разнонаправленных фактора (опасения дефицита предложения и риски слабого спроса), что объясняет повышенную волатильность на рынке нефти", - пишут аналитики банка.

Инвесторы во вторник будут оценивать месячный отчет по рынку нефти от Минэнерго США, а вечером будут опубликованы традиционные недельные данные по запасам от Американского института нефти (API), отмечается в комментарии.

"Продолжающийся сильный рост запасов усилит давление на нефтяные котировки, впрочем, вероятно, этот фактор инвесторы будут отыгрывать лишь в среду. А сегодня цены будут реагировать, скорее, на прогнозы Минэнерго США - если ожидания по росту спроса будут существенно снижены, то фьючерсы Brent могут вновь опуститься ниже $95/барр.", - прогнозируют аналитики.

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