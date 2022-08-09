.
.
.
ГЛАВНОЕ НОВОСТИ ВАЛЮТА АКЦИИ ОБЛИГАЦИИ
Аналитикам Подписчикам О компании
.
Мнения аналитиков
Главная  /  Мнения аналитиков  /  Рынок акций РФ утром во вторник развернулся вниз вслед за наметившимся ухудшением внешней конъюнктуры
.
ГЛАВНОЕ
Снижение промпроизводства в РФ июне составило 1,8%
В июне снижение промпроизводства в РФ незначительно ускорилось - до 1,8% после сокращения на 1,7% в мае, сообщил Росстат. В январе-июне показатель повысился на 2%. Данные оказались лучше прогнозов аналитиков, ожидавших падение показателя в июне на 2,2%
 
ВЭБ.РФ представил идеи по привлечению частных инвестиций в промышленность
Финансовая компания "ВЭБ инфраструктура" ("ИнфраВЭБ", "дочка" ВЭБ.РФ) предложила механизмы привлечения частных инвестиций в промышленность, пишут "Ведомости". Представитель "ИнфраВЭБа" пояснил изданию, что были сформированы критерии промышленных...
 
Ритейл восстановил ассортимент смартфонов
Ассортимент смартфонов, просевший в марте-апреле из-за прекращения поставок в Россию рядом производителей и резких колебаний курсов валют, вернулся на уровень начала 2022 года. Об этом "Известиям" сообщили в "М. Видео - Эльдорадо". В магазинах...
 
Торгцентры просят упростить въезд в РФ дружественным бизнесменам
Владельцы российских торгцентров, которым пока не удалось найти полноценную замену ушедшим западным брендам, рассчитывают привлечь ритейлеров из дргих стран. Президент Российского совета торгцентров (РСТЦ) Дмитрий Москаленко направил главе МИД РФ...
 
09 августа 2022 года 11:52

Рынок акций РФ утром во вторник развернулся вниз вслед за наметившимся ухудшением внешней конъюнктуры

Москва. 9 августа. Рынок акций РФ утром во вторник развернулся вниз вслед за наметившимся ухудшением ситуации на мировых рынках капитала, в том числе на нефтяных площадках; поддержку долларовому индексу РТС оказывает укрепляющийся рубль.

К 11:10 МСК индекс Мосбиржи составил 2072,07 пункта (-0,78%), индекс РТС - 1083,18 пункта (-0,03%); цены большинства "голубых фишек" на "Московской бирже" демонстрируют негативную динамику в пределах 3,8%.

Доллар США к этому моменту стоил 60,195 рубля, что на 0,56 рубля ниже уровня закрытия предыдущего дня.

Подешевели расписки Ozon (MOEX: OZON) (-3,8%), обыкновенные акции "Яндекса" (MOEX: YNDX) (-2,2%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (-2%), "НЛМК" (MOEX: NLMK) (-1,8%), "Полюса" (MOEX: PLZL) (-1,8%), "Русала" (MOEX: RUAL) (-1,4%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (-1,3%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (-1,2%), "ММК" (MOEX: MAGN) (-1,2%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (-1,1%), Сбербанка (MOEX: SBER) (-1%, "префы" снизились на 1,1%), "МТС" (MOEX: MTSS) (-0,9%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (-0,7%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (-0,6%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (-0,6%), ВТБ (MOEX: VTBR) (-0,5%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (-0,3%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (-0,2%), "Московской биржи" (-0,2%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (-0,2%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (-0,1%), Polymetal (MOEX: POLY) (-0,1%), "префы" "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (-0,5%).

Подорожали обыкновенные акции "Татнефти" (MOEX: TATN) (+0,7%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (+0,4%), "Сургутнефтегаза" (+0,2%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (+0,1%), расписки TCS (SPB: TCS) (MOEX: TCSG) Group Holding (+0,1%).

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", российский рынок акций в первые минуты торгов вторника попытался продолжить рост, обозначившийся накануне, однако довольно быстро инициатива на рынке перешла к игрокам на понижение под давлением наметившегося ухудшения ситуации на мировых рынках капитала, прежде всего - новой волны падения мировых цен на нефть.

Американские акции продемонстрировали по итогам торгов понедельника разнонаправленную и слабую динамику. Инвесторы оценивали сильный отчет по рынку труда, опубликованный в пятницу, и ждали выхода данных по инфляции в стране в июле. Рост числа рабочих мест в США в прошлом месяце более чем в два раза превысил прогноз, а безработица опустилась до 3,5% с 3,6%, показали данные Минтруда страны.

Фондовые рынки стран Азиатско-Тихоокеанского региона преимущественно растут в ходе торгов во вторник, за исключением японского рынка.

Вместе с тем торги на европейских фондовых площадках открылись 9 августа снижением основных индексов на 0,1-0,4%. При этом колебания фьючерса на американский индекс S&P 500 проходят вблизи уровней закрытия предыдущего дня, что в целом говорит о слабости "бычьих" настроений.

В свою очередь цены на нефть заметно снижаются в ходе утренних торгов после роста днем ранее. Стоимость октябрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 11:10 мск во вторник составила $95,2 за баррель, что на 1,5% ниже цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам предыдущих торгов эти контракты выросли в цене на 1,8%, до $96,65 за баррель. Цена фьючерсов на WTI на сентябрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи составила к этому времени $89,37 за баррель, что на 1,53% меньше итогового значения предыдущей сессии. К закрытию рынка в понедельник стоимость этих контрактов выросла на 2%, до $90,76 за баррель.

Нефтяной рынок, вероятнее всего, в ходе торгов во вторник сосредоточится на перспективах достижения соглашения между США и Ираном по ядерному вопросу, что может высвободить дополнительные баррели нефти, заявили аналитики ANZ. Днем ранее западные СМИ сообщили, что дипломаты ЕС составили проект финального текста документа по восстановлению ядерной сделки с Ираном и считают, что теперь стороны должны принять окончательное решение. Кроме того, инвесторы обеспокоены ситуацией со стороны спроса. Несмотря на то, что спрос на нефть в Китае начал повышаться, импорт энергоресурса в страну по-прежнему остается на низких уровнях из-за сохраняющихся ограничений, связанных с распространением коронавируса.

По мнению аналитика компании "Велес Капитал" Елены Кожуховой, внешний фон для российского рынка во вторник утром сложился неоднозначным. День ожидается спокойным с точки зрения макроэкономических и квартальных данных. Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI утром снижаются после роста примерно на 2% накануне. Цены приостановили повышение у сопротивлений $96,5 и $90,5 соответственно, опасаясь поступления позитивных новостей с возобновившихся ядерных переговоров с Ираном и перспективы начала экспорта "черного золота" из Исламской республики. С другой стороны, китайская экономика в июле нарастила импорт нефти, что краткосрочно поддержало котировки. Во вторник и среду внимание рынка будет направлено на ежемесячные отчеты Минэнерго США, ОПЕК и МЭА, а также еженедельные данные по запасам в США.

"Индексы МосБиржи и РТС накануне выросли на 1-1,6%, но отступили от максимумов дня, опустившись ниже уровней 2100 и 1100 пунктов соответственно. Ближайшие поддержки для индикаторов расположены у 2050 и 1070 пунктов; закрепление ниже наверняка ускорит темпы падения. В начале торгового дня российский фондовый рынок может выйти в сдержанный минус ввиду некоторого ухудшения настроений на мировых площадках и отсутствия новых драйверов для роста, которые вряд ли поступят в течение дня. Среднесрочное давление на российские акции в целом сохраняется, в то время как рынок США перед выходом данных по инфляции находится в некоторой нерешительности в отношении развития среднесрочного бычьего тренда", - полагает Кожухова.

"Текущий день будет скуден на экономические и корпоративные новости, поэтому не стоит ждать существенной динамики рынков в течение дня. Не исключено, что к концу торгов нервозность глобальных инвесторов может возрасти на фоне ожиданий завтрашней публикации данных по потребительской инфляции в США. Вчера индекс МосБиржи заметно укрепился после пятничной просадки, во многом благодаря переносу допуска нерезидентов из дружественных стран к торгам на российском фондовом рынке. Актуальным для индекса МосБиржи сегодня видится коридор 2050-2100 пунктов. Не исключено, что в условиях отсутствия позитивных факторов индекс будет тяготеть к нижней границе этого диапазона", - считает главный аналитик Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Владимир Соловьев.

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса Мосбиржи к 11:10 МСК составил 6,21 млрд рублей (из них 1,28 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка, 1,2 млрд рублей на бумаги "Газпрома" и 513,94 млн рублей на акции "Полюса").


Опубликовано: /Финмаркет/
 


.
МНЕНИЯ АНАЛИТИКОВ
09 августа 2022 года 19:51
Рынок акций РФ под конец торгов вторника усилил рост, индексы выросли за день на 2,3-3%
Москва. 9 августа. Российский рынок акций под конец торгов вторника усилил рост, основные фондовые индексы по итогам дня выросли на 2,3-3%; лидерами повышения выступили ценные бумаги потребительского сектора и торговли, а также "СПБ биржи".    читать дальше
.
09 августа 2022 года 19:40
Рубль завершил торги вторника ростом к доллару и евро на фоне публикации ЦБ РФ свежих данных по платежному балансу
Москва. 9 августа. Доллар США и евро снизились на "Московской бирже" по итогам торгов вторника, рубль вырос к бивалютной корзине на фоне публикации Банком России свежих данных по платежному балансу.    читать дальше
.
09 августа 2022 года 19:00
Цены евробондов РФ продемонстрировали смешанную динамику во вторник вслед за котировками UST
Москва. 9 августа. Котировки российских суверенных еврооблигаций продемонстрировали смешанную динамику во вторник, равно как и цены американских казначейских обязательств (US Treasuries). В результате суверенные спреды лишь слегка изменились к доходности базовых активов. Участники рынка находятся в ожидании ключевой статистики недели - данных об инфляции в США, которые будут опубликованы в среду.    читать дальше
.
09 августа 2022 года 18:52
"Финам" рекомендует покупать акции Emerson с целью $119
"Финам" рекомендует покупать акции Emerson Electric с целевой ценой $119 за штуку, что эквивалентно потенциалу роста от текущих уровней около 32%, отмечается в комментарии инвесткомпании. "Компания представила финансовые результаты за III квартал 2022 ф.г. с окончанием 30 июня. EPS в отчетном...    читать дальше
.
09 августа 2022 года 18:33
Акции Tyson Foods обладают потенциалом для дальнейшего роста - Freedom Finance Global:
Акции Tyson Foods обладают потенциалом для дальнейшего роста в условиях глобального продовольственного кризиса, полагает старший аналитик Freedom Finance Global Михаил Денисламов. "Tyson Foods предоставил уверенные результаты за III финансовый квартал. Выручка компании превысила прогнозы, составив...    читать дальше
.
09 августа 2022 года 17:43
"Финам" сохраняет рекомендацию "покупать" для акций Merck
"Финам" сохраняет рекомендацию "покупать" для акций Merck & Co. с целевой ценой $105,9 за штуку на май 2023 года, что предполагает потенциал роста 20%, сообщается в комментарии инвесткомпании. "Американский фармацевтический гигант Merck ранее отчитался за II квартал и не подвел инвесторов. По...    читать дальше
.
09 августа 2022 года 17:02
Рубль может перейти к устойчивому ослаблению - BCS Express
Рубль может перейти к устойчивому ослаблению, возвращаясь к экономически более обоснованным уровням в районе 70 руб./$1, полагает аналитик BCS Express Дмитрий Бабин. "Рубль в начале сессии показал быстрое укрепление, но доллар в очередной раз отскочил от психологически важного уровня 60 руб./$1,...    читать дальше
.
09 августа 2022 года 16:38
"Финам" подтверждает рекомендацию "покупать" для акций Thermo Fisher Scientific
"Финам" подтверждает рекомендацию "покупать" для акций Thermo Fisher Scientific с целевой ценой $685,6 за штуку на конец 2022г, что предполагает потенциал роста 17%, сообщается в комментарии инвесткомпании. "Thermo Fisher Scientific отчитался за очередной ударный квартал. Выручка компании по...    читать дальше
.
09 августа 2022 года 16:11
Пара рубль/доллар к концу года консолидируется в диапазоне 65-70 руб./$1 - Райффайзенбанк
Пара рубль/доллар к концу года, скорее всего, консолидируется в диапазоне 65-70 руб./$1, отмечается в обзоре Райффайзенбанка. "Вероятно, баланс фундаментальных факторов начинает смещаться в сторону более слабого рубля, и в первую очередь, на фоне коррекции в динамике торговых потоков, - считает...    читать дальше
.
09 августа 2022 года 15:45
Рубль днем укрепляется к доллару и евро на фоне перешедшей к росту нефти
Москва. 9 августа. Доллар США и евро продолжают снижаться на "Московской бирже" во вторник днем; рубль дорожает к бивалютной корзине на фоне развернувшейся вверх нефти и в условиях тонкого рынка со сниженными объемами торгов из-за сезона отпусков.    читать дальше
.
09 августа 2022 года 15:43
S&P 500 проведет торги вторника, вероятно, в диапазоне 4090-4140п - Freedom Finance Global
Индекс S&P 500 проведет предстоящую во вторник торговую сессию, вероятно, в диапазоне 4090-4140 пунктов, полагают аналитики инвестиционной компании Freedom Finance Global. "S&P 500 снижается к верхней границе восходящего канала после ее недавнего пробоя, что может спровоцировать дальнейшее...    читать дальше
.
09 августа 2022 года 15:16
"Финам" открыл торговую идею: покупать акции Coinbase с целью $127
"Финам" открыл торговую идею "покупать акции Coinbase Global Inc. с целью $127 за штуку" с горизонтом инвестирования 1-2 месяца. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 29,6%, стоп-приказ: $82, говорится в комментарии инвестиционной компании. Эксперты отмечают, что BlackRock и...    читать дальше
.
09 августа 2022 года 14:48
"Мои Инвестиции" позитивно оценивают долгосрочные перспективы акций МТС
Аналитики телеграм-канала "Мои Инвестиции" позитивно оценивают долгосрочные перспективы акций МТС", но не видят существенных катализаторов роста в краткосрочном периоде, говорится в комментарии. "Акции "МТС" популярны у российских инвесторов благодаря стабильным дивидендным выплатам и экспозиции...    читать дальше
.
09 августа 2022 года 14:15
"Финам" открыл торговую идею: покупать акции "Распадской" с целью 400 руб
"Финам" открыл торговую идею "покупать акции "Распадской" с целью 400 руб. за штуку" с горизонтом инвестирования 1-2 месяца. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 32,23%, стоп-приказ: 260 руб., говорится в комментарии инвестиционной компании. Эксперты отмечают, что в связи с...    читать дальше
.
09 августа 2022 года 13:46
BCS Express открыл торговую идею: покупать акции ЛУКОЙЛа с целью 4350 руб
S Express открыл торговую идею "покупать акции "ЛУКОЙЛа" с целевой ценой 4350 руб. за штуку" с горизонтом инвестирования 3 месяца. Цена входа: 3720 руб., потенциальная доходность: 16,9%, говорится в комментарии инвестиционной компании. Эксперт инвесткомпании Игорь Галактионов указывает на...    читать дальше
.
Страница 1 из 4
.
1
.
.
.
.

ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:

E-mail:     Код:    

САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ

Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
 ФИО *
 Компания
 Телефон (с кодом города) *
 E-Mail
 Защита
введите код, указанный на картинке
.