Рынок акций РФ утром во вторник развернулся вниз вслед за наметившимся ухудшением внешней конъюнктуры

Москва. 9 августа. Рынок акций РФ утром во вторник развернулся вниз вслед за наметившимся ухудшением ситуации на мировых рынках капитала, в том числе на нефтяных площадках; поддержку долларовому индексу РТС оказывает укрепляющийся рубль.

К 11:10 МСК индекс Мосбиржи составил 2072,07 пункта (-0,78%), индекс РТС - 1083,18 пункта (-0,03%); цены большинства "голубых фишек" на "Московской бирже" демонстрируют негативную динамику в пределах 3,8%.

Доллар США к этому моменту стоил 60,195 рубля, что на 0,56 рубля ниже уровня закрытия предыдущего дня.

Подешевели расписки Ozon (MOEX: OZON) (-3,8%), обыкновенные акции "Яндекса" (MOEX: YNDX) (-2,2%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (-2%), "НЛМК" (MOEX: NLMK) (-1,8%), "Полюса" (MOEX: PLZL) (-1,8%), "Русала" (MOEX: RUAL) (-1,4%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (-1,3%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (-1,2%), "ММК" (MOEX: MAGN) (-1,2%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (-1,1%), Сбербанка (MOEX: SBER) (-1%, "префы" снизились на 1,1%), "МТС" (MOEX: MTSS) (-0,9%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (-0,7%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (-0,6%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (-0,6%), ВТБ (MOEX: VTBR) (-0,5%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (-0,3%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (-0,2%), "Московской биржи" (-0,2%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (-0,2%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (-0,1%), Polymetal (MOEX: POLY) (-0,1%), "префы" "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (-0,5%).

Подорожали обыкновенные акции "Татнефти" (MOEX: TATN) (+0,7%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (+0,4%), "Сургутнефтегаза" (+0,2%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (+0,1%), расписки TCS (SPB: TCS) (MOEX: TCSG) Group Holding (+0,1%).

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", российский рынок акций в первые минуты торгов вторника попытался продолжить рост, обозначившийся накануне, однако довольно быстро инициатива на рынке перешла к игрокам на понижение под давлением наметившегося ухудшения ситуации на мировых рынках капитала, прежде всего - новой волны падения мировых цен на нефть.

Американские акции продемонстрировали по итогам торгов понедельника разнонаправленную и слабую динамику. Инвесторы оценивали сильный отчет по рынку труда, опубликованный в пятницу, и ждали выхода данных по инфляции в стране в июле. Рост числа рабочих мест в США в прошлом месяце более чем в два раза превысил прогноз, а безработица опустилась до 3,5% с 3,6%, показали данные Минтруда страны.

Фондовые рынки стран Азиатско-Тихоокеанского региона преимущественно растут в ходе торгов во вторник, за исключением японского рынка.

Вместе с тем торги на европейских фондовых площадках открылись 9 августа снижением основных индексов на 0,1-0,4%. При этом колебания фьючерса на американский индекс S&P 500 проходят вблизи уровней закрытия предыдущего дня, что в целом говорит о слабости "бычьих" настроений.

В свою очередь цены на нефть заметно снижаются в ходе утренних торгов после роста днем ранее. Стоимость октябрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 11:10 мск во вторник составила $95,2 за баррель, что на 1,5% ниже цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам предыдущих торгов эти контракты выросли в цене на 1,8%, до $96,65 за баррель. Цена фьючерсов на WTI на сентябрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи составила к этому времени $89,37 за баррель, что на 1,53% меньше итогового значения предыдущей сессии. К закрытию рынка в понедельник стоимость этих контрактов выросла на 2%, до $90,76 за баррель.

Нефтяной рынок, вероятнее всего, в ходе торгов во вторник сосредоточится на перспективах достижения соглашения между США и Ираном по ядерному вопросу, что может высвободить дополнительные баррели нефти, заявили аналитики ANZ. Днем ранее западные СМИ сообщили, что дипломаты ЕС составили проект финального текста документа по восстановлению ядерной сделки с Ираном и считают, что теперь стороны должны принять окончательное решение. Кроме того, инвесторы обеспокоены ситуацией со стороны спроса. Несмотря на то, что спрос на нефть в Китае начал повышаться, импорт энергоресурса в страну по-прежнему остается на низких уровнях из-за сохраняющихся ограничений, связанных с распространением коронавируса.

По мнению аналитика компании "Велес Капитал" Елены Кожуховой, внешний фон для российского рынка во вторник утром сложился неоднозначным. День ожидается спокойным с точки зрения макроэкономических и квартальных данных. Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI утром снижаются после роста примерно на 2% накануне. Цены приостановили повышение у сопротивлений $96,5 и $90,5 соответственно, опасаясь поступления позитивных новостей с возобновившихся ядерных переговоров с Ираном и перспективы начала экспорта "черного золота" из Исламской республики. С другой стороны, китайская экономика в июле нарастила импорт нефти, что краткосрочно поддержало котировки. Во вторник и среду внимание рынка будет направлено на ежемесячные отчеты Минэнерго США, ОПЕК и МЭА, а также еженедельные данные по запасам в США.

"Индексы МосБиржи и РТС накануне выросли на 1-1,6%, но отступили от максимумов дня, опустившись ниже уровней 2100 и 1100 пунктов соответственно. Ближайшие поддержки для индикаторов расположены у 2050 и 1070 пунктов; закрепление ниже наверняка ускорит темпы падения. В начале торгового дня российский фондовый рынок может выйти в сдержанный минус ввиду некоторого ухудшения настроений на мировых площадках и отсутствия новых драйверов для роста, которые вряд ли поступят в течение дня. Среднесрочное давление на российские акции в целом сохраняется, в то время как рынок США перед выходом данных по инфляции находится в некоторой нерешительности в отношении развития среднесрочного бычьего тренда", - полагает Кожухова.

"Текущий день будет скуден на экономические и корпоративные новости, поэтому не стоит ждать существенной динамики рынков в течение дня. Не исключено, что к концу торгов нервозность глобальных инвесторов может возрасти на фоне ожиданий завтрашней публикации данных по потребительской инфляции в США. Вчера индекс МосБиржи заметно укрепился после пятничной просадки, во многом благодаря переносу допуска нерезидентов из дружественных стран к торгам на российском фондовом рынке. Актуальным для индекса МосБиржи сегодня видится коридор 2050-2100 пунктов. Не исключено, что в условиях отсутствия позитивных факторов индекс будет тяготеть к нижней границе этого диапазона", - считает главный аналитик Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Владимир Соловьев.

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса Мосбиржи к 11:10 МСК составил 6,21 млрд рублей (из них 1,28 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка, 1,2 млрд рублей на бумаги "Газпрома" и 513,94 млн рублей на акции "Полюса").