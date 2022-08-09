"Финам" сохраняет рейтинг акций Bristol Myers Squibb на уровне "покупать" с целевой ценой $85,9 за штуку на конец 2022 года, что предполагает потенциал роста 16% от текущего уровня, сообщается в комментарии инвестиционной компании.

"Американская биофармацевтическая компания Bristol Myers Squibb опубликовала отчетность за II квартал и не разочаровала нас своими финансовыми результатами. По итогам квартала выручка Bristol Myers Squibb подросла на 1,7% г/г и составила $11,9 млрд и на $400 млн превысила прогнозы. Чистая прибыль компании достигла $1,4 млрд, показав рост на 27% г/г, а скорректированная чистая прибыль на акцию составила $1,93 и на 12 центов превзошла ожидания. С начала 2022 года бумага обогатила инвесторов на 19% (для сравнения, индекс S&P 500 за тот же период просел на 14%). На данном этапе у нас нет оснований для корректировки целевой цены или рейтинга бумаги, и мы сохраняем параметры инвестиционной идеи без изменения", - пишет аналитик Саидова Зарина.

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