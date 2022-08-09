Среднесрочный ориентир ослабления рубля - отметка 70 руб./$1 - BCS Express

Среднесрочным ориентиром ослабления рубля выступает отметка 70 руб./$1, полагает эксперт BCS Express Михаил Зельцер.

"Перенос срока выхода дружественных нерезидентов на фондовый рынок не отразился на диспозиции валютного рынка. Вспышки волатильности быстро гасятся, а направленного хода за коридор консолидации по-прежнему нет. Тем не менее, чем дольше идет боковик, тем сильнее будет выход и направленное ценовое движение. В базовом сценарии ждем уход доллара над 61 руб./$1, что откроет пространство для быстрого маневра в сторону 65 руб./$1. Среднесрочным ориентиром ослабления рубля выступает планка 70 руб./$1", - прогнозирует Зельцер.

По мнению аналитика, отыгрывать вероятное ослабление рубля целесообразнее в нацвалютах дружественных стран, например, через CNY/RUB.

К фундаментальному обоснованию базового сценария, на взгляд эксперта, можно отнести следующие факторы:

- снижение рекордного профицита внешней торговли за счет сокращения темпа роста экспорта и наращения импорта;

- приближение срока реинкарнации бюджетного правила;

- развитие мягкого монетарного цикла ЦБ на фоне дефляции;

- частичный переток средств граждан со вкладов на валютный рынок.

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