BCS Express умеренно-позитивно оценивает долгосрочные перспективы акций "ЛУКОЙЛа", отмечается в комментарии аналитика инвесткомпании Игоря Галактионова.

"Котировки акций "ЛУКОЙЛа" оказались выше уровня 3710 руб., что дает надежду пусть не на рост, но хотя бы на их стабилизацию вблизи текущих уровней. Драйвером могла бы стать отчетность МСФО за I полугодие 2022г, которая ожидается в конце августа. Данные по РСБУ были достаточно позитивными, но консолидированная отчетность может отличаться. Кроме того, инвесторы ждут новостей о дивидендах, которые могут быть выплачены в конце года. В этом смысле программа расконвертации депозитарных расписок с 15 августа позитивна для компании, поскольку открывает возможность ключевым акционерам получить выплаты", - пишет Галактионов.

Долгосрочный взгляд эксперта на акции умеренно позитивный. Высокие рублевые цены на нефть, по мнению, позволяют рассчитывать на рост капитализации. Целью может быть возвращение в диапазон 5000-5500 руб. Темпы восстановления зависят от того, насколько успешно компания будет адаптироваться к ухудшающимся условиям ведения бизнеса в Европе.

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