Цены рублевых корпбондов во вторник не продемонстрируют яркой динамики на фоне противоречивых факторов

Москва. 9 августа. Котировки рублевых корпоблигаций во вторник, скорее всего, не продемонстрируют ярко выраженной динамики на фоне противоречивых сигналов, поступающих с мировых рынков капитала, в том числе с нефтяных площадок, а также отсутствия новых сообщений на санкционную тематику, полагают аналитики "Интерфакс-ЦЭА".

Американские акции продемонстрировали по итогам торгов понедельника разнонаправленную и слабую динамику. Инвесторы оценивали сильный отчет по рынку труда, опубликованный в пятницу, и ждали выхода данных по инфляции в стране в июле. Рост числа рабочих мест в США в прошлом месяце более чем в два раза превысил прогноз, а безработица опустилась до 3,5% с 3,6%, показали данные Минтруда страны. Изначально мнения аналитиков разделились: одни считали, что сильная статистика укрепит "ястребиные" настроения Федрезерва, а другие делали акцент на том, что рецессии в экономике США может и не наступить.

Фондовые рынки стран Азиатско-Тихоокеанского региона преимущественно растут в ходе торгов во вторник, за исключением японского рынка. Японский индекс Nikkei 225 снизился по итогам торгов на 0,86%. Гонконгский Hang Seng к 8:27 МСК вырос на 0,4%, шанхайский Shanghai Composite - на 0,2%. Южнокорейский индекс Kospi прибавил 0,5%. Австралийский S&P/ASX 200 увеличился на 0,01%. Индекс делового доверия в Австралии в июле вырос на 5 пунктов по сравнению с прошлым месяцем и составил плюс 7 пунктов, согласно итогам опроса National Australia Bank. Между тем индекс потребительского доверия в стране в августе упал до 81,2 пункта с 83,8 пункта месяцем ранее, сообщил Westpac-Melbourne Institute, проводивший опрос.

В свою очередь цены на нефть слабо снижаются в ходе утренних торгов после роста днем ранее. Стоимость октябрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 9:25 мск во вторник составила $96,43 за баррель, что на 0,23% ниже цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам предыдущих торгов эти контракты выросли в цене на 1,8%, до $96,65 за баррель. Цена фьючерсов на WTI на сентябрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи составила к этому времени $90,51 за баррель, что на 0,28% меньше итогового значения предыдущей сессии. К закрытию рынка в понедельник стоимость этих контрактов выросла на 2%, до $90,76 за баррель.

Нефтяной рынок, вероятнее всего, в ходе торгов во вторник сосредоточится на перспективах достижения соглашения между США и Ираном по ядерному вопросу, что может высвободить дополнительные баррели нефти, заявили аналитики ANZ. Днем ранее западные СМИ сообщили, что дипломаты ЕС составили проект финального текста документа по восстановлению ядерной сделки с Ираном и считают, что теперь стороны должны принять окончательное решение. Кроме того, инвесторы обеспокоены ситуацией со стороны спроса. Несмотря на то, что спрос на нефть в Китае начал повышаться, импорт энергоресурса в страну по-прежнему остается на низких уровнях из-за сохраняющихся ограничений, связанных с распространением коронавируса.

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций в понедельник снизилась в 1,1 раза по отношению к предыдущему торговому дню и оказалась вблизи средних значений - суммарный объем торгов бондами на "Московской бирже" составил 11,152 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 6,639 млрд рублей. При этом цены корпоративных облигаций продемонстрировали смешанную динамику.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов 8 августа снизился всего на 0,06% и составил 109,33 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds прибавил за три дня (6-8 августа) 0,01%, поднявшись до 800,57 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах роста оказались облигации "СТМ-001Р-01" (+1,14%), "Газпром капитал БО-05" (+0,27%) и "Сбербанк-001Р-SBER19" (+0,25%), а в лидерах снижения - облигации "Газпромбанк БО-17" (-0,73%), "Сбербанк 001-06R" (-0,29%) и "РЖД-19" (-0,2%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что АО "ДОМ.РФ" установило ставку 1-го купона облигаций 2-летнего выпуска серии 001Р-11R объемом 20 млрд рублей на уровне 8,5% годовых. Ставки 2-4-го купонов установлены равными ставке 1-го купона. Купоны полугодовые. Техразмещение запланировано на 9 августа.

ООО "Каршеринг Руссия" (основная операционная компания каршеринга "Делимобиль") установило ставку 1-го купона 3-летнего дебютного выпуска облигаций серии 001Р-01 объемом 3 млрд рублей на уровне 13% годовых. Ставке соответствует доходность к погашению в размере 13,65% годовых. Купоны квартальные. Ориентир ставки 1-го купона был уставлен на уровне не выше 13% годовых. Сбор заявок на выпуск прошел с 29 июля по 5 августа. Техразмещение запланировано на 10 августа. Выпуск будет размещен в рамках программы облигаций компании объемом до 50 млрд рублей, зарегистрированной "Московской биржей" 6 июля.

ПАО АНК "Башнефть" (MOEX: BANE) установило цену вторичного размещения выпуска облигаций 7-й серии объемом до 10 млрд рублей и 9-й серии объемом до 5 млрд рублей на уровне 100% от номинала. Сбор заявок прошел 8 августа. Объем размещения будет равен объему предъявленных по оферте облигаций. Компания разместила оба 10-летних выпуска в феврале 2013 года. Объем 7-й серии - 10 млрд рублей, 9-й серии - 5 млрд рублей. Ставка текущего, последнего купона - 8,3% годовых. По обоим выпускам 8 августа исполнение оферты. Дата погашения займов - 31 января 2023 года.

ООО "Пионер-лизинг" установило ставку 4-го купона облигаций 1-й серии на уровне 20,66% годовых. Размещение 10-летнего выпуска объемом 400 млн рублей началось 7 июня 2022 года, бумаги предназначены для квалифицированных инвесторов. Ставка 1-го купона установлена на уровне 19,18% годовых. Ставки последующих купонов переменные и определяются, исходя из значения срочной 6-месячной процентной ставки RUONIA + 7%. Купоны ежемесячные. По займу предусмотрена возможность досрочного погашения облигаций по усмотрению эмитента.

ОО "ОР" (прежнее название "Обувь России" (MOEX: ORUP)) допустило технический дефолт по выплате купонного дохода за 24-й период по облигациям серии 001P-03 на 4,725 млн рублей, а также не смогло досрочно погасить облигации серии 002Р-03 на 2,529 млн рублей. Причина неисполнения обязательства прежняя - "отсутствие на расчетном счете эмитента денежных средств в необходимом для исполнения обязательств размере". В настоящее время в обращении находятся 9 выпусков облигаций ООО "ОР" общим объемом около 4,75 млрд рублей. На текущий момент не осталось выпусков облигаций компании без объявленных по ним дефолтов. "Московская биржа" (MOEX: MOEX) с 7 февраля ограничила режим торгов облигациями OR Group серий 001P-01 - 001P-04 и 002P-01 - 002P-04 дефолтными режимами торгов "Облигации Д - Режим основных торгов", "Облигации Д - РПС" и "Облигации Д - РПС с ЦК".