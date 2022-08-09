Рубль дорожает к доллару и евро на старте торгов на тонком рынке из-за сезона отпусков

Москва. 9 августа. Доллар США и евро снижаются на "Московской бирже" во вторник утром; рубль дорожает к бивалютной корзине на тонком рынке со сниженными объемами торгов из-за сезона отпусков.

Первые сделки по доллару США прошли в диапазоне 60,65 - 60,9 руб./$1, по итогам первой минуты торгов курс составил 60,7175 руб./$1 (-3,75 коп. к уровню предыдущего закрытия). Евро при этом подешевел до 61,9325 руб./EUR1 (-26,75 коп. к закрытию понедельника). Бивалютная корзина ($0,55 и EUR0,45) уменьшилась на 14,1 коп. к уровню закрытия 8 августа, до 61,26 рубля.

Доллар при этом оказался на 40,11 коп. выше уровня действующего официального курса, евро - на 77,1 коп. выше официального курса.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль растет к доллару и евро на старте торгов на тонком рынке со сниженными объемами торгов из-за сезона отпусков. Ключевым событием для всех рынков на этой неделе станут данные об инфляции в США, которые будут опубликованы в 15:30 МСК в среду. Опрошенные Trading Economics аналитики ожидают, что рост потребительских цен в июле замедлился до 8,7% с 9,1% месяцем ранее.

В прошлую пятницу стало известно, что количество рабочих мест в экономике США в июле увеличилось на 528 тыс., более чем в два раза сильнее ожидавшегося аналитиками роста на 250 тыс. Безработица в США в прошлом месяце опустилась до 3,5% с 3,6% месяцем ранее, тогда как аналитики не ожидали изменения показателя. Сильные данные увеличили вероятность, что Федрезерв продолжит агрессивно повышать процентные ставки.

ЦБ РФ конкретизировал планы по введению дифференцированных надбавок к коэффициентам риска для валютных активов банков. Регулятор накануне разместил на своем сайте проект указания "О внесении изменений в Указание Банка России от 20 апреля 2021 года № 5782-У".

Как и обещал ЦБ, надбавки в отношении кредитов и займов юрлицам в валюте, а также вложений в долговые ценные бумаги, номинированные в валюте, планируется дифференцировать в зависимости от эмитента валюты (дружественные или недружественные страны). Кроме того, надбавки по таким кредитам и займам будут дифференцироваться в зависимости от достаточности у заемщика выручки в иностранной валюте для исполнения своих обязательств (экспортер или неэкспортер).

ЦБ РФ сможет определять максимальные значения платы, взимаемой российскими банками со своих клиентов за осуществление переводов денежных средств в иностранной валюте, в случае введения в отношении этих кредитных организаций санкций.

Соответствующее право предоставлено совету директоров Банка России указом президента РФ N 529 "О временном порядке исполнения обязательств по договорам банковского счета (вклада), выраженных в иностранной валюте, и обязательств по облигациям, выпущенным иностранными организациями". Документ был накануне опубликован на официальном интернет-портале правовой информации и вступил в силу с этого момента.

Российские банки, согласно указу, в случае попадания под санкции и приостановки из-за этого иностранными кредитными организациями выплат по вкладам и счетам смогут ввести аналогичную меру по вкладам и счетам юрлиц (в том числе банков) и индивидуальных предпринимателей в той же валюте.

Цены на нефть немного снижаются в ходе утренних торгов во вторник после роста днем ранее. Стоимость октябрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 10:05 МСК во вторник составляет $96,06 за баррель, что на 0,61% ниже цены на закрытие предыдущей сессии. Цена фьючерсов на WTI на сентябрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) составляет к этому времени $90,19 за баррель, что на 0,63% меньше итогового значения предыдущей сессии.

Рынок, вероятнее всего, в ходе основных торгов во вторник сосредоточится на перспективах достижения соглашения между США и Ираном по ядерному вопросу, что может высвободить дополнительные баррели нефти, заявили аналитики ANZ.

Кроме того, инвесторы обеспокоены ситуацией со стороны спроса. Несмотря на то, что спрос на нефть в Китае начал повышаться, импорт энергоресурса в страну по-прежнему остается на низких уровнях из-за сохраняющихся ограничений, связанных с распространением коронавируса, говорится также в рыночном комментарии ANZ.

Китай импортировал 8,79 млн баррелей нефти в сутки в июле, что больше, чем июньский показатель, оказавшийся минимальным за четыре года, но на 9,5% меньше, чем в июле 2021 года, показали в понедельник данные китайской таможни.