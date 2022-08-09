Доходности 10-летних ОФЗ останутся в диапазоне 8,8-8,9% во вторник - ПСБ

Доходности 10-летних ОФЗ, вероятно, останутся в диапазоне 8,8-8,9% во вторник, отмечается в комментарии главного аналитика Промсвязьбанка (ПСБ) Дмитрия Монастыршина.

"Доходность ОФЗ срочностью более 5 лет по итогам торгов в понедельник снизилась на 2-6 б.п. Умеренную поддержку длинным ОФЗ оказало восстановление нефтяных цен. При этом гособлигации срочностью до 5 лет выросли в доходности в среднем на 2 б.п. Активность на рынке заметно снизилась. Оборот по индексу RGBI вчера упал до 2,9 млрд. руб. (в 3,8 раза ниже среднего в июле). Во вторник ожидаем, что ОФЗ будут торговаться около достигнутых уровней (8,8 -8,9% годовых для 10-леток). Внешние риски и возможный дефицит бюджета РФ пока сдерживают позитивную реакцию длинных ОФЗ на замедление инфляции в РФ. Полагаем, что спрос на ОФЗ может усилиться по мере завершения августовского периода отпусков и приближения сентябрьского заседания ЦБР", - пишет эксперт банка.

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