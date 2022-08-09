Рубль останется в диапазоне 60-61 руб./$1 во вторник - Sber CIB

Рубль, скорее всего, останется в диапазоне 60-61 руб./$1 во вторник, полагают аналитики Sber CIB.

Эксперты отмечают, что с началом новой недели ситуация на валютном рынке не поменялась - рубль остался в узком диапазоне 60-61 руб./$1. По их мнению, такая же динамика будет наблюдаться и во вторник, так как предложение валюты и спрос на неё выглядят сбалансированными.

"Цены на нефть подросли, иранская ядерная сделка снова в центре внимания; рынок ждёт ежемесячного отчета Минэнерго США. Потенциал роста котировок Brent до отметки $97,7/барр. во вторник сохраняется. Однако дальнейший рост маловероятен, учитывая вновь возникшие риски возобновления иранской ядерной сделки", - пишут аналитики инвестбанка.

Они напоминают, что в понедельник торговый оборот в ОФЗ был в два раза ниже среднего за последний месяц. Доходности снизились на 2-9 б. п. - возможно, некоторые инвесторы решили увеличить позиции после новости, что допуск к торгам нерезидентов из дружественных стран был отложен. Во вторник котировки ОФЗ, по прогнозам аналитиков, стабилизируются около уровней закрытия накануне.

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