Вероятно продолжение роста котировок нефти к отметке $98,4/барр. - ПСБ

Вероятно продолжение роста котировок нефти к отметке $98,4 за баррель Brent во вторник, полагает управляющий эксперт Промсвязьбанка (ПСБ) Екатерина Крылова.

"Цены на нефть Brent в понедельник умеренно выросли, но новости о возможной ядерной сделке США с Ираном все же ограничили оптимизм инвесторов, - напоминает аналитик. - Так, стало известно, что вчера был подготовлен предварительный текст соглашения, а решение стоит ожидать в течение нескольких недель. Теоретически, если стороны договорятся, то рынок может получить дополнительный объем предложения со стороны Ирана. Мы оцениваем его в размере 0,8-1 млн барр./день. Очевидно, что не сразу такой объем появится на рынке, но, в любом случае, в течение года инвесторы уже настраиваются на увеличение профицита".

По мнению Крыловой, с учетом рисков рецессии мировой экономики и спада спроса на энергоносители, это негативный сигнал для цен на нефть. Тем не менее, пока это все отложено во времени, и цены на нефть больше реагируют на текущую ситуацию. На повестке дня сегодня статистика от Американского института нефти, а в среду - от Министерства энергетики США.

Эксперт считает, что пока динамика на рынке нефти сохранится умеренно положительной, и ждет продолжения движения Brent к отметке $98,4/барр.

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