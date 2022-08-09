Ключевые события вторника в РФ и мире - Sber CIB

Аналитики Sber CIB обращают внимание на ключевые события вторника в РФ и мире.

Как говорится в обзоре, в фокусе будут макростатистика России и США:

- Платежный баланс России за 7М22.

- Данные по рынку труда в США за 2К22.

- Индекс делового оптимизма в малом бизнесе США за июль от NFIB.

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