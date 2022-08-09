Индекс Мосбиржи имеет хорошие шансы на рост до 2150-2200пп - "Алго Капитал"

Индекс Мосбиржи имеет хорошие шансы на рост до уровня 2150-2200 пунктов, полагает старший риск-менеджер инвестиционной компании "Алго Капитал" Виталий Манжос.

Эксперт напоминает, что в минувший понедельник российские фондовые индексы Мосбиржи (+1,66%) и РТС (+1,05%) завершили торги с достаточно сильным приростом. На локальном рынке акций реализовался назревший коррекционный отскок после сильного недельного спада. Основное внутридневное движение индексов Мосбиржи и РТС состоялось и завершилось уже в первые минуты торгов. Они открылись с сильным разрывом вверх и провели весь остаток дня в состоянии консолидации около уровня открытия.

"Позитивная динамика отечественного фондового индекса не соответствовала неоднозначному состоянию внешнего фона. Очевидно, что ситуативное улучшение настроений участников локальных торгов было связано с переносом на неопределенный срок допуска к торгам на рынке акций нерезидентов из "дружественных" стран. Так или иначе, индекс Мосбиржи в понедельник вновь оттолкнулся вверх от достаточно прочного полугодового уровня поддержки, расположенного в районе 2050 пунктов. Теперь они имеет неплохие шансы на дальнейшее восстановление в район 2150-2200 пунктов", - прогнозирует Манжос.

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