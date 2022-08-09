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09 августа 2022 года 09:35
Пара доллар/рубль нацелена на тестирование отметки 61 руб./$1 во вторник - ПСБ
Пара доллар/рубль во вторник нацелена на тестирование отметки 61 руб./$1 и выход в более высокий ценовой диапазон, считает начальник отдела экономического и отраслевого анализа Промсвязьбанка (ПСБ) Евгений Локтюхов. "Курс доллара в понедельник остался в верхней части диапазона 59-61 руб./$1, продолжив безыдейный "боковик". В ходе торгов на Мосбирже рубль предпринимал робкие попытки укрепиться к доллару и евро вслед за растущими нефтяными котировками. Однако к вечеру растерял все внутридневные приобретения, отступив на позиции конца июля: пара доллар-рубль подросла до 60,75 руб./$1, а пара евро-рубль - до 62,2 руб./EUR1", - напоминает эксперт. Торговая активность в наиболее этих парах с поставкой "завтра" оставалась высокой, несмотря на начало месяца, хотя в паре доллар-рубль объемы торгов и чуть снизились по сравнению с пятницей. Способствует сохранению спроса на валюты развитых стран, по мнению Локтюхова, активизация импортеров, естественная в том числе и ввиду сезонных факторов (подготовка к осеннему всплеску потребления). "Учитывая дефицит новостных триггеров и отдаленность налогового периода, склонны ожидать дальнейшего, хотя и постепенного, ввиду отскока на рынке нефти, укрепления доллара и евро к рублю. Курс доллара во вторник может продолжить тяготеть к тесту 61 руб./$1 и переходу в более высокий ценовой диапазон", - прогнозирует аналитик ПСБ. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: РОССИЯ-ВАЛЮТА-РУБЛЬ-ПРОГНОЗ
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