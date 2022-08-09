.
.
.
ГЛАВНОЕ НОВОСТИ ВАЛЮТА АКЦИИ ОБЛИГАЦИИ
Аналитикам Подписчикам О компании
.
Мнения аналитиков
Главная  /  Мнения аналитиков  /  Движение фондовых индексов разнонаправленное, Brent - $96,43 за баррель
.
ГЛАВНОЕ
Снижение промпроизводства в РФ июне составило 1,8%
В июне снижение промпроизводства в РФ незначительно ускорилось - до 1,8% после сокращения на 1,7% в мае, сообщил Росстат. В январе-июне показатель повысился на 2%. Данные оказались лучше прогнозов аналитиков, ожидавших падение показателя в июне на 2,2%
 
ВЭБ.РФ представил идеи по привлечению частных инвестиций в промышленность
Финансовая компания "ВЭБ инфраструктура" ("ИнфраВЭБ", "дочка" ВЭБ.РФ) предложила механизмы привлечения частных инвестиций в промышленность, пишут "Ведомости". Представитель "ИнфраВЭБа" пояснил изданию, что были сформированы критерии промышленных...
 
Ритейл восстановил ассортимент смартфонов
Ассортимент смартфонов, просевший в марте-апреле из-за прекращения поставок в Россию рядом производителей и резких колебаний курсов валют, вернулся на уровень начала 2022 года. Об этом "Известиям" сообщили в "М. Видео - Эльдорадо". В магазинах...
 
Торгцентры просят упростить въезд в РФ дружественным бизнесменам
Владельцы российских торгцентров, которым пока не удалось найти полноценную замену ушедшим западным брендам, рассчитывают привлечь ритейлеров из дргих стран. Президент Российского совета торгцентров (РСТЦ) Дмитрий Москаленко направил главе МИД РФ...
 
09 августа 2022 года 09:25

Движение фондовых индексов разнонаправленное, Brent - $96,43 за баррель

Американские фондовые индексы завершили торги слабой и разнонаправленной динамикой. Японский фондовый индекс падает, остальные азиатские индикаторы в плюсе. Цены на нефть слабо снижаются после роста накануне, Brent - $96,43 за баррель.

Американские акции завершили торги в понедельник, продемонстрировав разнонаправленную и слабую динамику. Инвесторы оценивали сильный отчет по рынку труда, опубликованный в пятницу, и ждали выхода данных по инфляции в стране в июле.

Рост числа рабочих мест в США в прошлом месяце более чем в два раза превысил прогноз, а безработица опустилась до 3,5% с 3,6%, показали данные Минтруда страны. Изначально мнения аналитиков разделились: одни считали, что сильная статистика укрепит "ястребиные" настроения Федрезерва, а другие делали акцент на том, что рецессии в экономике США может и не наступить.

"Участники рынка до сих пор оценивают пятничный отчет. То, что происходит на рынке труда, не выглядит как рецессия в широком понимании, - отметил стратег UBS Киран Ганеш. - Кажется, что инвесторы больше расположены к хорошим новостям".

В то же время объемы торгов могут оказаться ограниченными в августе, поскольку многие трейдеры ушли в отпуска, отмечает The Wall Street Journal. Однако те, кто остались в офисах, будут ждать на этой неделе выхода статистики по инфляции в Штатах в прошлом месяце. Она будет опубликована в среду. Эксперты прогнозируют, что рост потребительских цен в стране в июле замедлился до 8,7% с июньских 9,1%, сообщает Trading Economics.

Акции производителя продуктов питания Tyson Foods (SPB: TSN) Inc. упали на 8,4%. Компания в третьем квартале 2022 финансового года получила скорректированную прибыль хуже прогноза аналитиков.

Бумаги фармацевтической Pfizer Inc. (SPB: PFE) подорожали на 0,6%. Компания достигла соглашения о покупке меньшего конкурента Global Blood Therapeutics (SPB: GBT) за $5,4 млрд с учетом долга. Акции Global Blood Therapeutics прибавили в цене 4,3%.

Инжиниринговая корпорация Emerson Electric (SPB: EMR) Co. продает бизнес по производству устройств для переработки пищевых отходов InSinkErator выпускающей бытовую технику Whirlpool Corp. (SPB: WHR) за $3 млрд. Котировки акций Emerson упали на 0,4%, Whirlpool - на 2,2%.

Рыночная капитализация Tesla (SPB: TSLA) повысилась на 0,8%. Производитель электромобилей объявил о том, что закрытие реестра акционеров перед сплитом акций с коэффициентом "3 к 1" назначено на 17 августа. Выплата двух дополнительных бумаг на каждую уже принадлежащую акционерам акцию компании пройдет 24 августа. Торги с корректировкой на сплит начнутся 25 августа.

Производитель графических процессоров Nvidia Corp. (SPB: NVDA) опубликовал предварительную отчетность за второй финансовый квартал и предупредил о списаниях в связи с нераспроданными запасами, после чего акции компании упали на 6%.

Значение Dow Jones Industrial Average к закрытию торгов выросло на 0,09% - до 32832,54 пункта.

Standard & Poor''s 500 опустился 0,12% - до 4140,06 пункта.

Nasdaq Composite потерял 0,1% и составил 12644,46 пункта.

Фондовые рынки стран Азиатско-Тихоокеанского региона меняются без единой динамики в ходе торгов во вторник.

Японский индекс Nikkei 225 к 8:20 МСК упал на 0,92%.

Среди лидеров падения в составе индекса котировки акций инвестиционной SoftBank Group Corp. (-7,5%). Основной фонд компании - Vision Fund, в первом фиквартале получил чистый убыток в размере $21,68 млрд на фоне падения акций технологических компаний.

Бумаги производителя электроники Tokyo Electron Ltd. обрушились почти на 9% и также входят в лидеры падения. Чистая прибыль компании в минувшем квартале сократилась на 12% из-за возросших издержек на производство.

Гонконгский Hang Seng в 8:27 МСК вырос на 0,4%, шанхайский Shanghai Composite - на 0,2%.

Котировки акций авиакомпании Cathay Pacific Airways снижаются на 0,4%, но в ходе торгов ранее они росли максимальными сессионными темпами на новости о том, что власти Гонконга предоставили план по снятию коронавирусных ограничений.

Среди лидеров роста в гонконгском индексе бумаги девелопера Country Garden Services Holdings Co. Ltd. (+6%), телекоммуникационной China Unicom (Hong Kong) Ltd. (+3,5%) и производителя солнцезащитного стекла Xinyi Solar Holdings Ltd. (+2,5%).

Южнокорейский индекс Kospi прибавил 0,5%.

Акции производителя продуктов питания CJ CheilJedang Corp. подскочили на 9% после публикации отчетности за второй квартал. Чистая прибыль компании выросла больше, чем ожидал рынок.

Капитализация одного из крупнейших в мире производителей чипов и потребительской электроники Samsung Electronics Co. падает на 1,2%. Акции крупного южнокорейского автопроизводителя Kia Corp. дорожают на 0,12%, производителя электроники LG Electronics Inc. -на 0,3%.

Австралийский S&P/ASX 200 увеличился на 0,01%.

Бумаги поставщика инфраструктуры для телекоммуникаций Megaport Ltd. дорожают на 9%. Компания в четвертом финквартале вышла на прибыльный уровень.

Рыночная капитализация банка National Australia Bank Ltd. снижается на 3%, несмотря на то, что его чистая прибыль в третьем финквартале выросла до 1,85 млрд австралийских долларов ($1,29 млрд) с 1,65 млрд долларов годом ранее.

Индекс делового доверия в Австралии в июле повысился на 5 пунктов по сравнению с прошлым месяцем и составил плюс 7 пунктов, согласно итогам опроса National Australia Bank.

Между тем индекс потребительского доверия в стране в августе упал до 81,2 пункта с 83,8 пункта месяцем ранее, сообщил Westpac-Melbourne Institute, проводивший опрос.

Цены на нефть слабо снижаются в ходе утренних торгов во вторник после роста днем ранее.

Стоимость октябрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:15 мск во вторник составляет $96,43 за баррель, что на $0,22 (0,23%) ниже цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам предыдущих торгов эти контракты выросли в цене на $1,73 (1,8%), до $96,65 за баррель.

Цена фьючерсов на WTI на сентябрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) составляет к этому времени $90,53 за баррель, что на $0,23 (0,25%) меньше итогового значения предыдущей сессии. К закрытию рынка в понедельник стоимость этих контрактов выросла на $1,75 (2%), до $90,76 за баррель.

Рынок, вероятнее всего, в ходе основных торгов во вторник сосредоточится на перспективах достижения соглашения между США и Ираном по ядерному вопросу, что может высвободить дополнительные баррели нефти, заявили аналитики ANZ. Днем ранее западные СМИ сообщили, что дипломаты ЕС составили проект финального текста документа по восстановлению ядерной сделки с Ираном и считают, что теперь стороны должны принять окончательное решение.

Кроме того, инвесторы обеспокоены ситуацией со стороны спроса. Несмотря на то, что спрос на нефть в Китае начал повышаться, импорт энергоресурса в страну по-прежнему остается на низких уровнях из-за сохраняющихся ограничений, связанных с распространением коронавируса, говорится также в рыночном комментарии ANZ.

Китай импортировал 8,79 млн баррелей нефти в сутки в июле, что больше, чем июньский показатель, оказавшийся минимальным за четыре года, но на 9,5% меньше, чем в июле 2021 года, показали в понедельник данные китайской таможни.


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
 


.
МНЕНИЯ АНАЛИТИКОВ
09 августа 2022 года 19:51
Рынок акций РФ под конец торгов вторника усилил рост, индексы выросли за день на 2,3-3%
Москва. 9 августа. Российский рынок акций под конец торгов вторника усилил рост, основные фондовые индексы по итогам дня выросли на 2,3-3%; лидерами повышения выступили ценные бумаги потребительского сектора и торговли, а также "СПБ биржи".    читать дальше
.
09 августа 2022 года 19:40
Рубль завершил торги вторника ростом к доллару и евро на фоне публикации ЦБ РФ свежих данных по платежному балансу
Москва. 9 августа. Доллар США и евро снизились на "Московской бирже" по итогам торгов вторника, рубль вырос к бивалютной корзине на фоне публикации Банком России свежих данных по платежному балансу.    читать дальше
.
09 августа 2022 года 19:00
Цены евробондов РФ продемонстрировали смешанную динамику во вторник вслед за котировками UST
Москва. 9 августа. Котировки российских суверенных еврооблигаций продемонстрировали смешанную динамику во вторник, равно как и цены американских казначейских обязательств (US Treasuries). В результате суверенные спреды лишь слегка изменились к доходности базовых активов. Участники рынка находятся в ожидании ключевой статистики недели - данных об инфляции в США, которые будут опубликованы в среду.    читать дальше
.
09 августа 2022 года 18:52
"Финам" рекомендует покупать акции Emerson с целью $119
"Финам" рекомендует покупать акции Emerson Electric с целевой ценой $119 за штуку, что эквивалентно потенциалу роста от текущих уровней около 32%, отмечается в комментарии инвесткомпании. "Компания представила финансовые результаты за III квартал 2022 ф.г. с окончанием 30 июня. EPS в отчетном...    читать дальше
.
09 августа 2022 года 18:33
Акции Tyson Foods обладают потенциалом для дальнейшего роста - Freedom Finance Global:
Акции Tyson Foods обладают потенциалом для дальнейшего роста в условиях глобального продовольственного кризиса, полагает старший аналитик Freedom Finance Global Михаил Денисламов. "Tyson Foods предоставил уверенные результаты за III финансовый квартал. Выручка компании превысила прогнозы, составив...    читать дальше
.
09 августа 2022 года 17:43
"Финам" сохраняет рекомендацию "покупать" для акций Merck
"Финам" сохраняет рекомендацию "покупать" для акций Merck & Co. с целевой ценой $105,9 за штуку на май 2023 года, что предполагает потенциал роста 20%, сообщается в комментарии инвесткомпании. "Американский фармацевтический гигант Merck ранее отчитался за II квартал и не подвел инвесторов. По...    читать дальше
.
09 августа 2022 года 17:02
Рубль может перейти к устойчивому ослаблению - BCS Express
Рубль может перейти к устойчивому ослаблению, возвращаясь к экономически более обоснованным уровням в районе 70 руб./$1, полагает аналитик BCS Express Дмитрий Бабин. "Рубль в начале сессии показал быстрое укрепление, но доллар в очередной раз отскочил от психологически важного уровня 60 руб./$1,...    читать дальше
.
09 августа 2022 года 16:38
"Финам" подтверждает рекомендацию "покупать" для акций Thermo Fisher Scientific
"Финам" подтверждает рекомендацию "покупать" для акций Thermo Fisher Scientific с целевой ценой $685,6 за штуку на конец 2022г, что предполагает потенциал роста 17%, сообщается в комментарии инвесткомпании. "Thermo Fisher Scientific отчитался за очередной ударный квартал. Выручка компании по...    читать дальше
.
09 августа 2022 года 16:11
Пара рубль/доллар к концу года консолидируется в диапазоне 65-70 руб./$1 - Райффайзенбанк
Пара рубль/доллар к концу года, скорее всего, консолидируется в диапазоне 65-70 руб./$1, отмечается в обзоре Райффайзенбанка. "Вероятно, баланс фундаментальных факторов начинает смещаться в сторону более слабого рубля, и в первую очередь, на фоне коррекции в динамике торговых потоков, - считает...    читать дальше
.
09 августа 2022 года 15:45
Рубль днем укрепляется к доллару и евро на фоне перешедшей к росту нефти
Москва. 9 августа. Доллар США и евро продолжают снижаться на "Московской бирже" во вторник днем; рубль дорожает к бивалютной корзине на фоне развернувшейся вверх нефти и в условиях тонкого рынка со сниженными объемами торгов из-за сезона отпусков.    читать дальше
.
09 августа 2022 года 15:43
S&P 500 проведет торги вторника, вероятно, в диапазоне 4090-4140п - Freedom Finance Global
Индекс S&P 500 проведет предстоящую во вторник торговую сессию, вероятно, в диапазоне 4090-4140 пунктов, полагают аналитики инвестиционной компании Freedom Finance Global. "S&P 500 снижается к верхней границе восходящего канала после ее недавнего пробоя, что может спровоцировать дальнейшее...    читать дальше
.
09 августа 2022 года 15:16
"Финам" открыл торговую идею: покупать акции Coinbase с целью $127
"Финам" открыл торговую идею "покупать акции Coinbase Global Inc. с целью $127 за штуку" с горизонтом инвестирования 1-2 месяца. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 29,6%, стоп-приказ: $82, говорится в комментарии инвестиционной компании. Эксперты отмечают, что BlackRock и...    читать дальше
.
09 августа 2022 года 14:48
"Мои Инвестиции" позитивно оценивают долгосрочные перспективы акций МТС
Аналитики телеграм-канала "Мои Инвестиции" позитивно оценивают долгосрочные перспективы акций МТС", но не видят существенных катализаторов роста в краткосрочном периоде, говорится в комментарии. "Акции "МТС" популярны у российских инвесторов благодаря стабильным дивидендным выплатам и экспозиции...    читать дальше
.
09 августа 2022 года 14:15
"Финам" открыл торговую идею: покупать акции "Распадской" с целью 400 руб
"Финам" открыл торговую идею "покупать акции "Распадской" с целью 400 руб. за штуку" с горизонтом инвестирования 1-2 месяца. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 32,23%, стоп-приказ: 260 руб., говорится в комментарии инвестиционной компании. Эксперты отмечают, что в связи с...    читать дальше
.
09 августа 2022 года 13:46
BCS Express открыл торговую идею: покупать акции ЛУКОЙЛа с целью 4350 руб
S Express открыл торговую идею "покупать акции "ЛУКОЙЛа" с целевой ценой 4350 руб. за штуку" с горизонтом инвестирования 3 месяца. Цена входа: 3720 руб., потенциальная доходность: 16,9%, говорится в комментарии инвестиционной компании. Эксперт инвесткомпании Игорь Галактионов указывает на...    читать дальше
.
Страница 1 из 4
.
1
.
.
.
.

ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:

E-mail:     Код:    

САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ

Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
 ФИО *
 Компания
 Телефон (с кодом города) *
 E-Mail
 Защита
введите код, указанный на картинке
.