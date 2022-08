Движение фондовых индексов разнонаправленное, Brent - $96,43 за баррель

Американские фондовые индексы завершили торги слабой и разнонаправленной динамикой. Японский фондовый индекс падает, остальные азиатские индикаторы в плюсе. Цены на нефть слабо снижаются после роста накануне, Brent - $96,43 за баррель.

Американские акции завершили торги в понедельник, продемонстрировав разнонаправленную и слабую динамику. Инвесторы оценивали сильный отчет по рынку труда, опубликованный в пятницу, и ждали выхода данных по инфляции в стране в июле.

Рост числа рабочих мест в США в прошлом месяце более чем в два раза превысил прогноз, а безработица опустилась до 3,5% с 3,6%, показали данные Минтруда страны. Изначально мнения аналитиков разделились: одни считали, что сильная статистика укрепит "ястребиные" настроения Федрезерва, а другие делали акцент на том, что рецессии в экономике США может и не наступить.

"Участники рынка до сих пор оценивают пятничный отчет. То, что происходит на рынке труда, не выглядит как рецессия в широком понимании, - отметил стратег UBS Киран Ганеш. - Кажется, что инвесторы больше расположены к хорошим новостям".

В то же время объемы торгов могут оказаться ограниченными в августе, поскольку многие трейдеры ушли в отпуска, отмечает The Wall Street Journal. Однако те, кто остались в офисах, будут ждать на этой неделе выхода статистики по инфляции в Штатах в прошлом месяце. Она будет опубликована в среду. Эксперты прогнозируют, что рост потребительских цен в стране в июле замедлился до 8,7% с июньских 9,1%, сообщает Trading Economics.

Акции производителя продуктов питания Tyson Foods (SPB: TSN) Inc. упали на 8,4%. Компания в третьем квартале 2022 финансового года получила скорректированную прибыль хуже прогноза аналитиков.

Бумаги фармацевтической Pfizer Inc. (SPB: PFE) подорожали на 0,6%. Компания достигла соглашения о покупке меньшего конкурента Global Blood Therapeutics (SPB: GBT) за $5,4 млрд с учетом долга. Акции Global Blood Therapeutics прибавили в цене 4,3%.

Инжиниринговая корпорация Emerson Electric (SPB: EMR) Co. продает бизнес по производству устройств для переработки пищевых отходов InSinkErator выпускающей бытовую технику Whirlpool Corp. (SPB: WHR) за $3 млрд. Котировки акций Emerson упали на 0,4%, Whirlpool - на 2,2%.

Рыночная капитализация Tesla (SPB: TSLA) повысилась на 0,8%. Производитель электромобилей объявил о том, что закрытие реестра акционеров перед сплитом акций с коэффициентом "3 к 1" назначено на 17 августа. Выплата двух дополнительных бумаг на каждую уже принадлежащую акционерам акцию компании пройдет 24 августа. Торги с корректировкой на сплит начнутся 25 августа.

Производитель графических процессоров Nvidia Corp. (SPB: NVDA) опубликовал предварительную отчетность за второй финансовый квартал и предупредил о списаниях в связи с нераспроданными запасами, после чего акции компании упали на 6%.

Значение Dow Jones Industrial Average к закрытию торгов выросло на 0,09% - до 32832,54 пункта.

Standard & Poor''s 500 опустился 0,12% - до 4140,06 пункта.

Nasdaq Composite потерял 0,1% и составил 12644,46 пункта.

Фондовые рынки стран Азиатско-Тихоокеанского региона меняются без единой динамики в ходе торгов во вторник.

Японский индекс Nikkei 225 к 8:20 МСК упал на 0,92%.

Среди лидеров падения в составе индекса котировки акций инвестиционной SoftBank Group Corp. (-7,5%). Основной фонд компании - Vision Fund, в первом фиквартале получил чистый убыток в размере $21,68 млрд на фоне падения акций технологических компаний.

Бумаги производителя электроники Tokyo Electron Ltd. обрушились почти на 9% и также входят в лидеры падения. Чистая прибыль компании в минувшем квартале сократилась на 12% из-за возросших издержек на производство.

Гонконгский Hang Seng в 8:27 МСК вырос на 0,4%, шанхайский Shanghai Composite - на 0,2%.

Котировки акций авиакомпании Cathay Pacific Airways снижаются на 0,4%, но в ходе торгов ранее они росли максимальными сессионными темпами на новости о том, что власти Гонконга предоставили план по снятию коронавирусных ограничений.

Среди лидеров роста в гонконгском индексе бумаги девелопера Country Garden Services Holdings Co. Ltd. (+6%), телекоммуникационной China Unicom (Hong Kong) Ltd. (+3,5%) и производителя солнцезащитного стекла Xinyi Solar Holdings Ltd. (+2,5%).

Южнокорейский индекс Kospi прибавил 0,5%.

Акции производителя продуктов питания CJ CheilJedang Corp. подскочили на 9% после публикации отчетности за второй квартал. Чистая прибыль компании выросла больше, чем ожидал рынок.

Капитализация одного из крупнейших в мире производителей чипов и потребительской электроники Samsung Electronics Co. падает на 1,2%. Акции крупного южнокорейского автопроизводителя Kia Corp. дорожают на 0,12%, производителя электроники LG Electronics Inc. -на 0,3%.

Австралийский S&P/ASX 200 увеличился на 0,01%.

Бумаги поставщика инфраструктуры для телекоммуникаций Megaport Ltd. дорожают на 9%. Компания в четвертом финквартале вышла на прибыльный уровень.

Рыночная капитализация банка National Australia Bank Ltd. снижается на 3%, несмотря на то, что его чистая прибыль в третьем финквартале выросла до 1,85 млрд австралийских долларов ($1,29 млрд) с 1,65 млрд долларов годом ранее.

Индекс делового доверия в Австралии в июле повысился на 5 пунктов по сравнению с прошлым месяцем и составил плюс 7 пунктов, согласно итогам опроса National Australia Bank.

Между тем индекс потребительского доверия в стране в августе упал до 81,2 пункта с 83,8 пункта месяцем ранее, сообщил Westpac-Melbourne Institute, проводивший опрос.

Цены на нефть слабо снижаются в ходе утренних торгов во вторник после роста днем ранее.

Стоимость октябрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:15 мск во вторник составляет $96,43 за баррель, что на $0,22 (0,23%) ниже цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам предыдущих торгов эти контракты выросли в цене на $1,73 (1,8%), до $96,65 за баррель.

Цена фьючерсов на WTI на сентябрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) составляет к этому времени $90,53 за баррель, что на $0,23 (0,25%) меньше итогового значения предыдущей сессии. К закрытию рынка в понедельник стоимость этих контрактов выросла на $1,75 (2%), до $90,76 за баррель.

Рынок, вероятнее всего, в ходе основных торгов во вторник сосредоточится на перспективах достижения соглашения между США и Ираном по ядерному вопросу, что может высвободить дополнительные баррели нефти, заявили аналитики ANZ. Днем ранее западные СМИ сообщили, что дипломаты ЕС составили проект финального текста документа по восстановлению ядерной сделки с Ираном и считают, что теперь стороны должны принять окончательное решение.

Кроме того, инвесторы обеспокоены ситуацией со стороны спроса. Несмотря на то, что спрос на нефть в Китае начал повышаться, импорт энергоресурса в страну по-прежнему остается на низких уровнях из-за сохраняющихся ограничений, связанных с распространением коронавируса, говорится также в рыночном комментарии ANZ.

Китай импортировал 8,79 млн баррелей нефти в сутки в июле, что больше, чем июньский показатель, оказавшийся минимальным за четыре года, но на 9,5% меньше, чем в июле 2021 года, показали в понедельник данные китайской таможни.