Вероятно снижение котировок акций ФосАгро на старте торгов вторника - BCS Express

Вероятно снижение котировок акций "ФосАгро" на старте торгов вторника, полагает аналитик BCS Express Василий Карпунин.

"Бумаги "ФосАгро" оказались в лидерах среди ликвидных бумаг. Покупки ускорились после публикации отчета за I полугодие по РСБУ. Отмечается многократный рост выручки и чистой прибыли. Обычно результаты по РСБУ рассматриваются лишь во вторую очередь после МСФО и не имеют большой ценности для таких компаний, но с учетом мощного роста показателей участники рынка все-таки не проигнорировали отчет. Впрочем стоит сказать, что итоговый подъем в действительности был на уровне +5%, а не +8,7% которые связаны с разовым тиком на аукционе закрытия", - пишет эксперт.

Карпунин ожидает со старта торгов вторника снижения котировок акций компании. На его взгляд, отчет по МСФО за I полугодие также должен быть сильным, однако уже в III квартале негативное влияние должен оказывать фактор крепкого рубля.

"Кроме того, цены на удобрения в перспективе 1-2 лет едва ли удержатся на все еще высоких текущих уровнях. Так что на устойчивую опережающую динамику акций "ФосАгро" относительно рынка сложно рассчитывать. Отдельным фактором поддержи могли бы стать новости о дивидендах, но пока по этому моменту нет конкретики", - указывает стратег инвесткомпании.

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