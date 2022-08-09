Риски снижения индекса Мосбиржи к уровню 1850-2000пп сохраняются - BCS Express

Риски снижения индекса Мосбиржи к уровню 1850-2000пп сохраняются, говорится в комментарии BCS Express.

"Краткосрочные ожидания по индексу Мосбиржи нейтральные. Котировки находятся около отметки 2100 п. Снизу в качестве пока еще так и не протестированной целевой области поддержки выступает зона 1850-2000 п. Риски спуска к этим рубежам сохраняются. Сверху уровни сопротивления находятся на 2200-2240 п. Пока они не пройдены, сложно говорить о сценарии устойчивого роста. Локальный боковик - базовый сценарий", - пишет эксперт Василий Карпунин.

Что касается среднесрочных перспектив, то, на взгляд аналитика, важнейшим фактором поддержки нашего рынка может стать ослабление рубля, от которого выигрывают акции экспортеров. "Мы уже видим, как торговый баланс сокращается, а значит снижается и избыточные объем предложения валюты. Даже незначительное падение цен на нефть, например, в сторону обозначенных ранее уровней $86,5-88,5 за баррель Brent, может с некоторым лагом вызывать достаточно серьезное ослабление рубля", - полагает Карпунин.

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