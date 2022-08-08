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08 августа 2022 года 19:50

Рынок акций РФ вырос в понедельник на 1-1,7%, отыграв перенос доступа к торгам для "дружественных" нерезидентов

Москва. 8 августа. Рынок акций РФ по итогам торгов понедельника вырос на 1-1,7%, отыграв сообщение "Московской биржи" о переносе доступа к торгам акциями для "дружественных" нерезидентов. Пик повышения пришелся на первый час торгов, когда рост основных фондовых индикаторов превышал 3%, после чего рынок успокоился и лег в боковой дрейф под отметкой 2100 пунктов по индексу Мосбиржи.

К 18:50 МСК индекс Мосбиржи составил 2088,4 пункта (+1,66%), индекс РТС - 1083,52 пункта (+1,05%); цены большинства "голубых фишек" на "Московской бирже" продемонстрировали позитивную динамику в пределах 5,2%.

Доллар США к этому моменту стоил 60,75 рубля (+0,17 рубля).

Подорожали расписки Ozon (MOEX: OZON) (+4,5%) и TCS (SPB: TCS) (MOEX: TCSG) Group Holding (+1,8%), обыкновенные акции "Яндекса" (MOEX: YNDX) (+5,2%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (+4,1%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (+3,6%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (+2,6%), "МТС" (MOEX: MTSS) (+2,4%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (+2,4%), Polymetal (MOEX: POLY) (+2,2%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (+1,7%), "ММК" (MOEX: MAGN) (+1,5%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (+1,4%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (+1,1%), Сбербанка (MOEX: SBER) (+1,1%, "префы" выросли на 1,6%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (+1%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (+1%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (+0,7%), "Московской биржи" (+0,7%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (+0,5%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (+0,5%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (+0,4%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (+0,3%), ВТБ (MOEX: VTBR) (+0,2%), "префы" "Сургутнефтегаза" (+0,2%).

Совет директоров "Русской Аквакультуры" (+6,1%) рекомендовал акционерам одобрить дивиденды за первое полугодие в размере 15 рублей на акцию. Рекомендовано закрыть реестр на получение дивидендных выплат 11 сентября. Внеочередное собрание акционеров компании пройдет 31 августа.

Подешевели акции "НЛМК" (MOEX: NLMK) (-1,1%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (-0,8%), "Полюса" (MOEX: PLZL) (-0,8%), "Русала" (MOEX: RUAL) (-0,1%).

Снизились также в цене расписки "Русагро" (MOEX: AGRO) (-0,7%) после публикации финотчета за II квартал 2022 года. Компания закончила II квартал с чистым убытком в размере 1,775 млрд рублей по сравнению с прибылью в 11,074 млрд рублей годом ранее. Скорректированная EBITDA при этом выросла на 25%, до 13,645 млрд рублей. Рентабельность этого показателя составила 21% против 20% годом ранее. Валовая прибыль "Русагро" увеличилась на 22%, до 17,428 млрд рублей, валовая маржа повысилась до 27% с 26% годом ранее. Выручка увеличилась на 21%, до 65,724 млрд рублей. По итогам первого полугодия чистая прибыль "Русагро" сократилась до 166 млн рублей с 17,6 млрд рублей в январе-июне 2021 года. Скорректированная EBITDA повысилась на 36%, до 30,158 млрд рублей, рентабельность этого показателя составила 24% против 21% годом ранее.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", российский рынок акций, отыграв в начале торговой сессии понедельника перенос доступа к торгам акциями на "Московской бирже" для "дружественных" нерезидентов, который планировался на 8 августа, большую часть торгов провел в боковом диапазоне. При этом поддержку рынку оказывал в целом позитивный настрой, господствовавший 8 августа на мировых фондовых площадках, в то время как нестабильная динамика мировых цен на нефть сдерживала дальнейший рост российских акций.

Доступ к торгам на фондовом рынке для нерезидентов из дружественных стран 8 августа открыт не будет, заявила "Московская биржа" (MOEX: MOEX) в пятницу вечером. Планы пришлось изменить в связи с выходом нового президентского указа, дополняющего систему контроля и ограничений в отношении сделок с участием нерезидентов. "В связи с указом президента РФ №520 от 5 августа 2022 года, для предоставления доступа клиентам-нерезидентам на фондовый рынок требуется дополнительная настройка биржевых систем. Дата предоставления доступа на фондовый рынок будет сообщена дополнительно", - говорится в сообщении биржи. Изначально биржа анонсировала с 8 августа допуск нерезидентов из дружественных стран на срочный и фондовый рынки.

Фондовые индексы крупнейших государств Азиатско-Тихоокеанского региона продемонстрировали по итогам торгов в понедельник в основном слабую позитивную динамику. Европейские фондовые площадки 8 августа вечером находятся в "зеленой" зоне, прибавляя 0,8-1,4%. Торги на фондовых биржах США также открылись в понедельник ростом основных индексов на 0,6-1%. Инвесторы продолжают оценивать сильный отчет по американскому рынку труда, опубликованный в пятницу, и ждут выхода данных по инфляции в стране в июле. Рост числа рабочих мест в США в прошлом месяце более чем в два раза превысил прогноз, а безработица опустилась до 3,5% с 3,6%.

Нефтяные котировки после локального снижения в середине дня ближе к вечеру вновь начали расти на данных об импорте нефти в Китай и снижении числа активных буровых установок в США. Октябрьские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 18:50 мск подорожали на 1,07% - до $95,94 за баррель. Котировки фьючерсов на WTI на сентябрь на Нью-Йоркской товарной бирже к указанному времени выросли на 1,02% - до $89,92 за баррель. По итогам предыдущей недели цена Brent упала почти на 9%, WTI подешевела почти на 10%.

Китай импортировал 8,79 млн баррелей нефти в сутки в июле, что больше, чем июньский показатель, оказавшийся минимальным за четыре года, но на 9,5% меньше, чем в июле 2021 года, свидетельствуют данные китайской таможни. Тем временем в США число действующих нефтяных скважин за прошлую неделю сократилось на 7 единиц - впервые за 10 недель, составив 598 единиц, следует из еженедельного отчета нефтесервисной компании Baker Hughes. Ранее аналитики Goldman Sachs ухудшили прогнозы цен на нефть в третьем и четвертом кварталах 2022 года - до $110 и $125 за баррель соответственно с $140 и $130 за баррель. Прогноз на 2023 год остался без изменений на уровне $125 за баррель.

По словам ведущего аналитика Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Алексея Головинова, российский фондовый рынок сегодня отскочил благодаря появившемуся в конце прошлой недели заявлению "Мосбиржи" о том, что 8 августа нерезиденты из дружественных стран получат доступ лишь к срочному рынку, фондовая секция для них останется закрытой. Таким образом, все опасения, которые привели к падению индекса МосБиржи в пятницу, не оправдались. Учитывая объемы торгов, которые оказались сильно ниже результатов пятницы, вероятно, сегодняшний рост в большей степени был обусловлен закрытием "коротких позиций", открытых в пятницу. Долгосрочные инвесторы пока не готовы покупать бумаги, так как "Мосбиржа" не определилась с конкретной датой, когда нерезиденты получат доступ и к фондовой секции.

"Все сегменты российского фондового рынка сегодня показали рост. Лидерами повышения стали депозитарные расписки IT-компаний. Сильно выросли бумаги HeadHunter (MOEX: HHRU), "Яндекса", VK (MOEX: VKCO) и Cian (MOEX: CIAN), рост которых превысил 5%. Вернулся спрос и на бумаги потребсектора. Здесь вновь взлетели расписки O''Key. Ключевые бумаги - X5 Retail (MOEX: FIVE) Group, "Магнита" и Fix Price (MOEX: FIXP), также выросли сильнее рынка. А вот расписки "Русагро" снизились по итогам дня. Причиной стала вызывающая опасения финансовая отчетность по МСФО за II квартал. Чистая прибыль компании стала отрицательной из-за курсовых разниц. В финансовом секторе динамика бумаг была преимущественно сдержанной. Выделялись лишь расписки TCS Group, акции Сбербанка и ВТБ завершили день в сравнительно небольшом плюсе", - отмечает Головинов.

"Главным беспокойством локальных инвесторов в конце прошлой недели были ожидания в связи с допуском нерезидентов из дружественных стран к торгам на "Московской бирже". Однако опасения эти не состоялись. ЦБ РФ пока разрешил доступ только на срочный рынок. Кроме того, депозитарии и регистраторы в течение 6 месяцев не смогут проводить операции с ценными бумагами, зачисленными со счетов иностранных депозитариев или уполномоченных держателей, за исключением бумаг, приобретенных до 1 марта 2022 года. Таким образом, рынок вновь получил защиту Центробанка от немедленного притока продавцов ценных бумаг, которые могли воспользоваться обходной схемой для продаж активов нерезидентов из недружественных стран", - полагает ведущий аналитик компании "Открытие Инвестиции" Андрей Кочетков.

Как считает аналитик ФГ "Финам" Игорь Додонов, российские фондовые индексы заметно выросли в понедельник на фоне закрытия "коротких" позиций игроками после того, как "Московская биржа" перенесла доступ нерезидентов из дружественных стран к торговле акциями, который планировался на 8 августа. В то же время на формирование какого-то устойчивого отскока пока рассчитывать не стоит. Приход "дружественных" нерезидентов рано или поздно состоится, и не исключено, что многие из них решат сократить свои позиции в российских бумагах, что может вызвать всплеск волатильности во многих бумагах, прежде всего в "голубых фишках". Данный фактор будет оказывать давление на рынок в ближайшие дни, и он, скорее всего, войдет в режим консолидации. Не говорит в пользу дальнейшего развития отскока и в целом нейтральный внешний фон. Цены на нефть колеблются вблизи многомесячных минимумов, неоднозначные настроения наблюдаются на рынке металлов.

По мнению руководителя отдела инвестиционного консультирования компании "Алор Брокер" Алексея Антонова, в пятницу российский рынок акций свалился почти на 3%, причем распродавали практически все бумаги. Причин этому было две: падающая нефть и ожидания возврата на торги "дружественных" нерезидентов. Возможно, вторая причина была даже более весомой. Общее мнение полагало, что нерезиденты из дружественных стран и зарубежные компании, контролируемые российскими лицами, преимущественно будут продавать акции. В расчете на это многие открыли "шорты". Сегодня эти "шорты" активно закрывались, так как в пятницу после окончания торгов прошла информация, что "Московская биржа" переносит срок возврата "дружественных" нерезидентов. В результате, в понедельник утром рынок заметно отскочил.

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи по итогам торгов 8 августа составил 27,92 млрд рублей (из них 6,72 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка, 5,95 млрд рублей на бумаги "Газпрома" и 1,78 млрд рублей на акции "Яндекса").


Опубликовано: /Финмаркет/
 


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