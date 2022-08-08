Цены евробондов РФ продемонстрировали смешанную динамику в понедельник вслед за котировками UST

Москва. 8 августа. Котировки российских суверенных еврооблигаций продемонстрировали смешанную динамику в понедельник; долгосрочные бумаги преимущественно выросли, в то время как некоторые выпуски средне- и краткосрочных бумаг немного подешевели по итогам дня. Цены американских казначейских обязательств (US Treasuries) в основном повысились, в результате суверенные спреды сузились к доходности базовых активов.

Еврооблигации РФ с погашением в 2043 году повысились в цене за день на 58,2 базисного пункта, до 50,21% от номинала (их доходность уменьшилась на 13,5 базисного пункта, до 12,58% годовых), с погашением в 2042 году выросли на 5 базисных пунктов, подорожав до 41,13% от номинала (их доходность снизилась на 1,1 базисного пункта, до 14,74% годовых; спред к US Treasuries аналогичной дюрации расширился на 4,2 базисного пункта). Самые "длинные" бумаги с погашением в 2047 году не изменились относительно предыдущего закрытия, оставшись на отметке 41,4% от номинала (их доходность поднялась всего на 0,4 базисного пункта, до 12,93% годовых).

Евробонды РФ с погашением в 2027 году уменьшились в стоимости на 98,8 базисного пункта, подешевев до 48,97% от номинала (их доходность увеличилась на 52,2 базисного пункта, до 20,99% годовых), бумаги с погашением в 2029 году подешевели на 5,9 базисного пункта, до 44,44% от номинала (доходность увеличилась на 3,8 базисного пункта, до 19,58% годовых). Евробонды с погашением в 2030 году выросли в цене за день на 16 базисных пунктов, до 52,78% от номинала (их доходность уменьшилась на 13,8 базисного пункта, до 40,81% годовых).

Бумаги с погашением в 2026 году выросли в цене на 15,4 базисного пункта, до 45,53% от номинала (их доходность опустилась на 8,8 базисного пункта, до 28,62% годовых). Самый "короткий" выпуск российских еврооблигаций с погашением в 2023 году подешевел на 15,3 базисного пункта, до 55,49% от номинала (его доходность снизилась на 53,9 базисного пункта, до 68,06% годовых).

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", ситуация в секторе российских еврооблигаций 8 августа характеризовалась преимущественно смешанными настроениями. Котировки евробондов продемонстрировали смешанную динамику вслед за ценами UST, которые также не показали единой динамики на старте недели после публикации в пятницу ключевой статистики по рынку труда за июль.

Как стало известно из отчета американского министерства труда, опубликованного в пятницу, количество рабочих мест в экономике США в июле увеличилось на 528 тыс., более чем в два раза сильнее ожидавшегося аналитиками роста на 250 тыс. Кроме того, безработица в США в прошлом месяце опустилась до 3,5% с 3,6% месяцем ранее, тогда как аналитики не ожидали изменения показателя.

Эти данные могут повлиять на политику Федеральной резервной системы (ФРС), пытающейся решить непростую задачу - замедлить рекордную за 40 лет инфляцию, не вызвав при этом рецессии в США. В целом, участники рынка ожидают, что Федрезерв повысит ставку еще на 75 базисных пунктов по итогам заседания в сентябре.

Председатель Федерального резервного банка (ФРБ) Кливленда Лоретта Местер на минувшей неделе сказала, что ФРС нужно продолжать повышение процентных ставок до тех пор, пока инфляция в Штатах не начнет замедляться.

На этой неделе участники рынков ждут выхода статистики по инфляции в Штатах в прошлом месяце. Она будет опубликована в среду. Эксперты прогнозируют, что рост потребительских цен в стране в июле замедлился до 8,7% с июньских 9,1%, сообщает Trading Economics.