"Финам" сохраняет рейтинг акций Abbott на уровне "покупать"

Аналитики "Финама" сохраняют рейтинг акций Abbott Laboratories на уровне "покупать" с целевой ценой $135,9 на июнь 2023 года, что предполагает потенциал роста 24%, сообщается в комментарии инвесткомпании.

"Квартальная выручка Abbott во 2К22 увеличилась на 10,6% г/г до $11,3 млрд и превысила ожидания на $930 млн. Продажи продуктов, связанных с анализами на коронавирус, составили $2,3 млрд. Скорректированная чистая прибыль на акцию достигла $1,43 и на 29 центов превзошла наши ожидания. Компания повысила прогноз по скорректированной чистой прибыли на акцию с $4,70 до $4,90. При этом Abbott Laboratories ожидает выручку от ковидного сегмента в размере $6,1 млрд в 2022г", - пишет аналитик Саидова Зарина.

Эксперт напоминает, что ранее в этом году у компании возникали проблемы с работой завода по производству детской молочной смеси, вызвавшие общенациональный дефицит этого продукта в США, однако Abbott удалось вернуть завод к работе, и в остаток года перебоев с поставками смеси не ожидается.

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