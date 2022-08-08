Пара рубль/доллар вряд ли выйдет из диапазона 59-62 руб./$1 в ближайшие дни - BCS GM

Пара рубль/доллар вряд ли выйдет из диапазона 59-62 руб./$1 в ближайшие дни, считает аналитик BCS Global Markets (BCS GM) Наталья Лаврова.

Эксперт полагает, что на текущей неделе двумя основными триггерами для рубля вновь выступят внешние факторы: ослабление экспорта, особенно из-за сокращения поставок газа в ЕС, и продолжающееся восстановление импорта (из Китая) - ключевого торгового партнера России, на долю которого приходится четвертая часть российского импорта (в июле рост превысил 20% г/г после сокращения на 17% г/г в июне). В августе наблюдаемый рост может ускориться.

"Мы ожидаем, что в ближайшие дни российская валюта останется в диапазоне 59-62 руб./$1. Риски снижения и повышения на этой неделе представляются относительно сбалансированными - некоторое увеличение экспорта, способствующее укреплению рубля, может быть компенсировано дальнейшим восстановлением импорта или возможными интервенциями", - пишет аналитик в комментарии.

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