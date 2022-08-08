Бумаги VK сохраняют потенциал для роста - "Велес Капитал"

Бумаги VK сохраняют потенциал для для кратко- и среднесрочного роста, полагает аналитик инвестиционной компании "Велес Капитал" Елена Кожухова.

"Расписки VK в понедельник росли вместе со всем рынком в рамках коррекционного отскока. В этот четверг компания должна представить финансовые результаты за II квартал 2022г и, вероятно, продемонстрирует разнонаправленную динамику в различных бизнесах холдинга, в итоге показывая рост общей выручки лишь на 2% г/г при падении EBITDA более чем на 40% г/г из-за негативной динамики в игровом сегменте и существенного увеличения инвестиций на новые проекты", - пишет эксперт.

Кожухова отмечает, что с технической точки зрения бумаги VK, согласно показаниям ADX, сохраняют краткосрочную и среднесрочную склонность к росту, но сила восходящего тренда уменьшается.

"Краткосрочные "длинные" позиции по акциям не теряют актуальности при положении выше 361,50 руб. ввиду возможного развития роста в район 450 руб. Тем не менее, котировки уже не первый день подряд не могут закрепиться выше сопротивления 415 руб., что указывает в том числе на актуальность фиксации как минимум части полученной прибыли ввиду рисков разворота. Закрепление выше 450 руб., в то же время, наверняка направит цены в район 490 руб. и подтвердит склонность к развитию среднесрочного роста с возможностью закрепления выше 500 руб.", - указывает аналитик "Велес Капитала".

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