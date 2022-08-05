Рынок акций РФ снизился почти на 3% на фоне ожиданий возвращения нерезидентов, а также развернувшихся вниз мировых рынков

Москва. 5 августа. Рынок акций РФ снизился в пятницу почти на 3% под давлением как ожиданий доступа к торгам на "Московской бирже" нерезидентов из дружественных стран, так и наметившегося ухудшения ситуации на мировых рынках капитала.

К 18:50 МСК индекс МосБиржи составил 2054,29 пункта (-2,94%), индекс РТС - 1072,31 пункта (-2,94%); цены большинства "голубых фишек" на "Московской бирже" продемонстрировали негативную динамику в пределах 8,2%.

Доллар США к этому моменту стоил 60,52 рубля, что на 0,17 рубля выше уровня закрытия предыдущего дня.

Подешевели депозитарные расписки Ozon (MOEX: OZON) (-4,7%), обыкновенные акции "Яндекса" (MOEX: YNDX) (-8,2%), "Газпрома" (-4,5%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (-4%), "МТС" (MOEX: MTSS) (-3,8%), Сбербанка (MOEX: SBER) (-3,6%, "префы" снизились также на 3,6%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (-3,6%), "НЛМК" (MOEX: NLMK) (-3,5%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (-3,5%), "Полюса" (MOEX: PLZL) (-3,4%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (-2,9%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (-2,6%), "Московской биржи" (-2,4%), "Русала" (MOEX: RUAL) (-2,4%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (-2,1%), "ММК" (MOEX: MAGN) (-1,9%), ВТБ (MOEX: VTBR) (-1,8%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (-1,7%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (-1,7%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (-1,6%), Polymetal (MOEX: POLY) (-1,6%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (-1,3%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (-1,2%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (-1,1%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (-0,8%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (-0,6%), расписки TCS (SPB: TCS) (MOEX: TCSG) Group Holding (-0,6%).

Подорожали "префы" "Сургутнефтегаза" (+2,6%).

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", российский рынок акций в самом начале торгов пятницы попытался скорректироваться вверх после нескольких дней снижения, воспользовавшись благоприятной внешней конъюнктурой, но довольно быстро инициатива на рынке вновь оказалась в руках продавцов. Участники рынка опасались покупать российские ценные бумаги на фоне сохраняющихся геополитических и санкционных рисков, а также ожиданий доступа к торгам на "Московской бирже" нерезидентов из дружественных стран, часть из которых может начать сокращать свои позиции. При этом во второй половине дня снижение усилилось под давлением наметившегося ухудшения ситуации на мировых фондовых площадках. Фиксация прибыли отмечалась и в акциях технологических компаний, которые ранее смотрелись лучше рынка.

Рынки акций крупнейших государств Азиатско-Тихоокеанского региона закрылись в пятницу преимущественно ростом. Вместе с тем европейские фондовые площадки 5 августа находились уже во власти продавцов, теряя к вечеру по основным индексам 0,1-0,8%. Американские фондовые индексы также активно снижались (-0,5-1%) в начале торгов пятницы под давлением публикации сильных данных о состоянии американского рынка труда в июле. Как стало известно из отчета министерства труда, количество рабочих мест в экономике США в июле увеличилось на 528 тыс., более чем в два раза сильнее ожидавшегося аналитиками роста на 250 тыс. Кроме того, безработица в США в прошлом месяце опустилась до 3,5% с 3,6% в мае, тогда как аналитики не ожидали изменения показателя. Лучшие, чем ожидалось, данные повышают вероятность продолжения агрессивного повышения процентных ставок Федеральной резервной системой.

Цены на нефть перешли к росту в пятницу вечером после выхода сильных данных по рынку труда США. Стоимость октябрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 18:50 мск в пятницу составила $95,66 за баррель, что на 1,64% выше цены на закрытие предыдущей сессии. Цена фьючерсов на WTI на сентябрь на торгах Нью-Йоркской товарной биржи составила к этому времени $89,95 за баррель, что на $1,59% больше итогового значения предыдущей сессии.

Между тем с начала недели нефтяные котировки упали более чем на 8%: Brent подешевела на 8,5%, WTI - почти на 9%. Главным опасением для трейдеров в последнее время стали риски глобальной рецессии и сокращения спроса на топливо на фоне роста процентных ставок и высокой инфляции. Беспокойство усилилось в четверг, после того как Банк Англии поднял ключевую ставку максимальным за 27 лет шагом в 50 базисных пунктов, до 1,75% годовых. Регулятор спрогнозировал также, что экономика Великобритании войдет в рецессию, которая продлится 15 месяцев, в четвертом квартале.

"Сегодня волатильность индекса МосБиржи заметно выросла в преддверии старта торгов нерезидентов из дружественных стран на следующей неделе. Инвесторы полагают, что иностранные участники начнут выходить из отечественных бумаг. Под особым давлением пребывали наиболее ликвидные бумаги отечественного рынка. В аутсайдерах торгов был "Яндекс", который ранее выглядел лучше рынка. За ним следовали некоторые расписки технологического сектора - Ozon, VK (MOEX: VKCO). В плюсе некоторое время находился HeadHunter (MOEX: HHRU), несмотря на вчерашнее ралли на 26%, однако к окончанию торгов также скорректировался вниз. Два крупнейших по капитализации сектора, нефтегазовый и банковский, также подпали под давление. Сильнее остальных дешевел "Газпром" (MOEX: GAZP), обновив февральские минимумы, а также "Татнефть", выглядящая лучше остальных днями ранее. Из банков активные продажи отмечались в акциях Сбербанка. Индекс МосБиржи может продемонстрировать очередной виток снижения на следующей неделе, опустившись под отметку 2000 пунктов на фоне активизации на рынке нерезидентов", - считает главный аналитик Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Егор Жильников.

По словам аналитика компании "Велес Капитал" Елены Кожуховой, "российский рынок акций завершил пятничные торги снижением, ожидая возвращения нерезидентов из дружественных стран на "Московскую биржу" в начале следующей недели. Акции высокотехнологичных компаний корректировались вниз вместе со всем рынком после скачка вверх накануне. Торги на фондовых биржах США к завершению сессии в РФ проходили со снижением трех основных индексов. Темпы роста занятости в несельскохозяйственном секторе США в июле, вопреки ожиданиям замедления, ускорились с 398 тыс. до 528 тыс., что увеличивает вероятность еще одного повышения процентных ставок ФРС на 75 базисных пунктов на заседании в сентябре. Данный фактор наряду с рисками усиления геополитической напряженности с КНР может помешать американскому рынку развить среднесрочный рост. При этом ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI к вечеру ускорили рост, прибавляя порядка 1,5-2% в рамках восходящей коррекции".

"Российский рынок существенно снизился в пятницу. Торги начались со скромного снижения, но затем падение усилилось широким фронтом. Активность торгов при этом заметно возросла. Слабость бумаг "Газпрома" сохраняется на фоне вопросов с доставкой турбины Siemens из Германии для "Северного потока 1". Однако даже доставка не приведет к существенному росту перекачки газа из-за необходимости профилактики и ремонта других газокомпрессорных турбин. Таким образом, компания не может воспользоваться высокими ценами в Европе, так как поставляет в разы меньше, чем в прежние времена", - полагает ведущий аналитик компании "Открытие Инвестиции" Андрей Кочетков.

"На рынке также говорят о том, что предоставление доступа к биржевым торгам нерезидентам из дружественных стран с 8 августа может привести к широким распродажам и выходу этих инвесторов с российского рынка. Пока сложно говорить о возможных объемах на "выход", поскольку система верификации таких участников сложная и непрозрачная. Тем не менее, данная идея также имеет право на существование. Кроме того, через неделю, 15 августа, начнется автоматическая конвертация депозитарных расписок на акции российских эмитентов, которые учитываются в российских депозитариях. Соответственно, доступ к своим акциям получит еще одна группа инвесторов, которые могут возжелать выйти из бумаг", - отмечает Кочетков.

"Московская биржа" (MOEX: MOEX) планирует с 8 августа предоставить возможность совершать операции на фондовом и срочном рынках клиентам-нерезидентам из стран, не являющихся недружественными, а также нерезидентам, конечными бенефициарами которых являются российские юридические или физические лица. Клиенты-нерезиденты получат доступ ко всем режимам торгов на фондовом и срочном рынках "Московской биржи". Для нерезидентов из недружественных стран рынок по-прежнему будет закрыт.

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи по итогам торгов 5 августа составил 36,87 млрд рублей (из них 8,79 млрд рублей пришлось на бумаги "Газпрома", 7,58 млрд рублей на обыкновенные акции Сбербанка и 2,58 млрд рублей на акции "Яндекса").