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05 августа 2022 года 19:26

Котировки евробондов РФ заметно подросли за неделю, несмотря на разносторонние колебания цен UST

Москва. 5 августа. Котировки российских еврооблигаций заметно подросли за неделю, несмотря на разносторонние колебания на рынке американских казначейских обязательств (US Treasuries). Поддержку российским государственным евробондам продолжали оказывать высокие цены на энергоносители, а также отсутствие значимых сообщений на санкционную тематику. При этом суверенные спреды к доходности базовых активов в основном заметно сузились за счет более активного снижения доходностей отечественных бумаг по сравнению с гособлигациями США.

Тенденция к ценовому росту в секторе российских еврооблигаций сформировалась в первый же торговый день недели. Поддержку рынку оказала позитивная динамика на рынке US Treasuries перед публикацией июльского отчета по рынку труда США. Опрошенные The Wall Street Journal аналитики ожидали, что данные укажут на рост числа рабочих мест в Штатах по итогам прошлого месяца на 250 тыс. после роста на 372 тыс. в июне.

Неделей ранее свежие статистические данные указали на снижение объема ВВП США по итогам второго квартала подряд, что соответствует техническому определению рецессии. Данные о ВВП были опубликованы на следующий день после того, как Федеральная резервная система (ФРС) повысила ключевую ставку на 75 базисных пунктов по итогам июльского заседания.

В ходе пресс-конференции глава ФРС Джером Пауэлл сигнализировал о том, что темпы ужесточения денежно-кредитной политики могут быть замедлены в случае ослабления американской экономики.

Во вторник котировки большинства российских суверенных еврооблигаций вновь выросли, несмотря на ухудшение внешнего фона и снижение аппетита глобальных инвесторов к риску. В условиях опасений относительно возможной эскалации геополитической напряженности вокруг Тайваня американские казначейские обязательства понизились в цене, что, за редким исключением, привело к сужению суверенных спредов к доходности базовых активов.

Вечером того дня американский спецборт Boeing C-40C со спикером Палаты представителей Конгресса США Пелоси, вылетевший из Малайзии, приземлился в административной столице Тайваня Тайбэе, после чего, по данным центрального телевидения Китая, истребители ВВС Народно-освободительной армии Китая вылетели в сторону Тайваньского пролива.

Между тем, к юго-востоку от Тайваня находилась авианосная ударная группа во главе с атомным авианосцем ВМС США USS Ronald Reagan ("Рональд Рейган"). В ее состав входят ракетный крейсер USS Antietam ("Энтитэм") и эсминец USS Higgins ("Хиггинс"). К северу от острова также курсировали авианесущие универсальные десантные корабли America ("Америка") и Tripoli ("Триполи").

Пелоси отправилась с официальной поездкой в страны Азии - Сингапур, Малайзию, Южную Корею и Японию, говорилось в официальном сообщении ее офиса. О возможности ее визита на Тайвань, о котором она также заявляла ранее, официально не указывалось.

Напряженность вокруг возможного визита Пелоси на Тайвань возросла после того, как председатель КНР Си Цзиньпин в телефонной беседе с президентом США Джо Байденом заявил, что позиция китайского руководства и народа страны по тайваньскому вопросу - твердая, "США должны уважать "принцип одного Китая". Он также предостерег Байдена от "игры с огнем" по теме Тайваня.

Ситуация в секторе российских еврооблигаций в среду характеризовалась смешанными настроениями. Рост интереса к риску был обусловлен снижением геополитической напряженности вокруг Тайваня, в то время как главы некоторых ФРБ настроены продолжить повышение ключевой ставки, что негативно сказалось на рисковых активах.

В частности, президент ФРБ Кливленда Лоретта Местер поддержала продолжение курса на повышение ставки, а глава ФРБ Чикаго Чарльз Эванс не исключил, что на сентябрьском заседании ставка снова будет повышена на 75 базисных пунктов, как и на двух предыдущих заседаниях, хотя его базовый сценарий предусматривает подъем на 50 базисных пунктов.

В свою очередь, о том, что самолет спикера Палаты представителей Конгресса США вылетел с острова, сообщили западные СМИ, которые вели трансляцию из аэропорта. Этот необъявленный визит Пелоси приковал внимание мировых СМИ и политиков, так как вызвал резкое недовольство в Пекине.

Пелоси встретилась на острове с несколькими официальными лицами, в том числе с главой тайваньской администрации Цай Инвэнь и вице-спикером законодательного ведомства Тайваня Цай Цичаном. За вклад в развитие отношений США с островом Цай Инвэнь вручила ей высшую гражданскую награду Тайваня - почетный "Орден благожелательных облаков".

Тем временем, в МИД КНР заявили, что контрмеры против этого визита будут "решительными, мощными и эффективными", их почувствуют как в США, так и на Тайване.

В четверг ситуация в секторе российских еврооблигаций вновь характеризовалась преимущественно позитивными настроениями. Котировки евробондов выросли вслед за ценами UST, которые повысились в ожидании ключевой статистики по рынку труда за июль.

Эти данные могут повлиять на политику ФРС, пытающейся решить непростую задачу - замедлить рекордную за 40 лет инфляцию, не вызвав при этом рецессии в США. Слабые показатели могут побудить регулятора к замедлению агрессивного повышения процентных ставок.

С марта Федрезерв поднимал ставку четыре раза, теперь она составляет 2,25-2,5%. При этом последние два заседания регулятор повышал ее сразу на 75 базисных пунктов. Следующее заседание ФРС намечено на 20-21 сентября, на нем американский ЦБ, как ожидается, продолжит ужесточать денежно-кредитную политику.

Опрошенные Trading Economics аналитики прогнозировали, что уровень безработицы в стране остался на уровне 3,6%, а число рабочих мест в американской экономике (без учета сельскохозяйственного сектора) увеличилось в прошлом месяце на 250 тыс. после роста на 372 тыс. в июне.

Цены большинства российских государственных еврооблигаций вновь увеличились в пятницу и вновь вопреки динамике рынка UST, что привело к сужению суверенных спредов к доходности базовых активов. Данные с американского рынка труда оказались существенно лучше ожиданий, что в очередной раз усилило опасения инвесторов относительно ускорения темпов ужесточения денежно-кредитной политики ФРС США.

В июле количество рабочих мест в экономике США увеличилось на 528 тыс., свидетельствуют данные Минтруда страны. В июне, согласно пересмотренным данным, показатель повысился на 398 тыс., а не на 372 тыс., как сообщалось ранее. Эксперты, опрошенные Bloomberg, в среднем ожидали роста количества рабочих мест в июле на 250 тыс.

Безработица в США в прошлом месяце опустилась до 3,5% с 3,6%, тогда как аналитики не ожидали изменения показателя.

Средняя почасовая оплата труда в частном секторе в июле выросла на 0,5% относительно предыдущего месяца - до $32,27, в июне повышение составило 0,4%, а не 0,3%, как было объявлено ранее. В годовом выражении оплата труда повысилась на 5,2%, как и месяцем ранее.

Доля участия населения в рабочей силе в июле уменьшилась до 62,1% с 62,2% в июне. Средняя продолжительность рабочей недели осталась на уровне 34,6 часа.

Еврооблигации РФ с погашением в 2043 году выросли в цене за неделю более чем на 28%, до 49,96% от номинала (их доходность снизилась на 319,5 базисного пункта - до 12,63% годовых), бумаги с погашением в 2042 году подорожали на 0,59%, до 41,04% от номинала (их доходность снизилась на 4,2 базисного пункта - до 14,77% годовых; спред к доходности US Treasuries аналогичной дюрации сузился на 21,3 базисного пункта). Самый "длинный" выпуск евробондов РФ с погашением в 2047 году прибавил в цене за пять дней 4,17%, подорожав до 41,63% от номинала (его доходность снизилась на 44,4 базисного пункта, до 12,86% годовых).

Евробонды РФ с погашением в 2026 году выросли в цене на 11,57%, до 45,38% от номинала (их доходность снизилась на 348,5 базисного пункта - до 28,71% годовых), с погашением в 2027 году - на 20,84%, подорожав до 49,9% от номинала (их доходность снизилась на 476,4 базисного пункта - до 20,5% годовых), с погашением в 2029 году - на 11,22%, до 44,5% от номинала (их доходность снизилась на 212,3 базисного пункта - до 19,54% годовых).

Самый "короткий" выпуск евробондов РФ с погашением в 2023 году подорожал за неделю на 17,78%, до 54,85% от номинала (его доходность снизилась на 19,2 процентного пункта - до 69,3% годовых). Стоимость российских еврооблигаций с погашением в 2030 году выросла на 12,27%, составив 52,1% от номинала (их доходность снизилась на 774 базисных пунктов - до 41,63% годовых).

Динамика котировок валютных гособлигаций России на следующей неделе вновь будет определяться преимущественно как общемировым настроем инвесторов на глобальных долговых рынках, так и сообщениями на геополитическую и санкционную тематику, полагают аналитики "Интерфакс-ЦЭА". Поддержку отечественным евробондам будут оказывать высокие мировые цены на нефть и газ. При этом рынок в целом останется низколиквидным как по причине невозможности осуществлять многими инвесторами операции в силу объявленных Западом антироссийских санкций, так и вследствие введенных Россией ограничений на движение капиталов в пользу нерезидентов, считают эксперты.


Опубликовано: /Финмаркет/
 


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