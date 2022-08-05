Сильные данные по рынку труда США обеспечили ФРС пространство для маневра - Freedom Finance Global

Сильные данные по рынку труда США обеспечили ФРС пространство для маневра, считает ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова.

"Минтруда США выпустило отчет за июль. Согласно представленному документу, количество новых рабочих мест вне сельского хозяйства в стране увеличилось на 528 тыс. при общерыночном консенсусе на уровне лишь 250 тыс. Безработица в США за июль снизилась с июньских 3,6 до 3,5%, хотя изменений показателя не ожидалось, тем более что он держался на этом уровне с апреля текущего года. Таким образом, занятость в США с начала 2022 года обновила рекорд. Представленная статистика свидетельствует о том, что американский рынок труда остается сильным, а замедление экономической активности не оказывает давления на показатели занятости", - пишет аналитик.

По мнению Мильчаковой, руководствуясь июльским отчетом по рынку труда, ФРС может предпринять более решительные шаги для борьбы с инфляцией по итогам следующего заседания, которое состоится в сентябре.

"Если аналогичные данные за август укажут на продолжение позитивных тенденций на рынке труда, Комитет по открытым рынкам ФРС в сентябре может повысить ключевую ставку на 0,75 п.п. В результате этого шага доллар вновь укрепится по отношению к евро и другим валютам", - прогнозирует эксперт инвесткомпании.

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