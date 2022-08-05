Сильные финрезультаты Evraz за 1П22 вряд ли отразятся на выплате дивидендов - SberCIB

Сильные финансовые результаты Evraz за 1П22 вряд ли отразятся на выплате дивидендов компанией, считают аналитики Sber CIB.

"Результаты Evraz за 1П22 оказались хорошими. Показатели сегмента "Российская сталь" превзошли показатели других сталелитейных компаний. Компания не пострадала от нарушения важных логистических цепочек, которые повлияли бы на продажи, а загрузка её сталелитейных мощностей в России составила около 90%. Показатели Evraz также говорят о сильных результатах "Распадской" за первое полугодие, которые должны быть опубликованы 11 августа. В дальнейшем результаты в угольном сегменте могут пострадать из-за снижения цен на коксующийся уголь и сокращения объёмов продаж из-за логистических проблем. После уменьшения мировой выплавки стали цены на твёрдый коксующийся уголь в Китае с конца июня, по данным Металл Эксперт, снизились примерно на 20%. При этом сильные результаты Evraz за первое полугодие вряд ли отразятся в выплате дивидендов", - пишут эксперты инвестбанка.

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