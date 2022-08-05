Рубль днем слабо повышается к доллару и евро в ожидании новых драйверов к более сильным движениям

Москва. 5 августа. Доллар США и евро немного снижаются на "Московской бирже" в пятницу днем, рубль слабо укрепляется к бивалютной корзине в ожидании новых драйверов к более сильным движениям.

Курс доллара США составил 60,34 руб./$1 в 15:00 МСК, что на 1 копейку ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 61,38 руб./EUR1, подешевев на 12,25 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) уменьшилась на 7,16 копейки - до 60,79 рубля.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль слабо укрепляется к доллару и евро на дневных торгах в ожидании ключевых данных дня. Внимание инвесторов переключено на статистику по безработице в США за июль, которую министерство труда США опубликует в 15:30 МСК.

Опрошенные Trading Economics аналитики прогнозируют, что уровень безработицы в стране остался на уровне 3,6%, а число рабочих мест в американской экономике (без учета сельскохозяйственного сектора) увеличилось в прошлом месяце на 250 тыс. после роста на 372 тыс. в июне.

Эти данные могут повлиять на политику Федеральной резервной системы (ФРС), пытающейся решить непростую задачу - замедлить рекордную за 40 лет инфляцию, не вызвав при этом рецессии в США. Слабые показатели могут побудить регулятора к замедлению агрессивного повышения процентных ставок.

С марта Федрезерв поднимал ставку четыре раза, теперь она составляет 2,25-2,5%. При этом последние два заседания регулятор повышал ее сразу на 75 базисных пунктов. Следующее заседание ФРС намечено на 20-21 сентября, на нем американский ЦБ, как ожидается, продолжит ужесточать денежно-кредитную политику.

"Если статистика не разочарует, подтвердив устойчивость американского рынка труда, ожидания по ставкам ФРС снова возрастут, а доллар сможет укрепить позиции по всему спектру рынка. Однако учитывая апатичность рубля к внешним факторам, релиз окажет опосредованное влияние на нашу валюту, хотя до конца дня и торговой недели может помочь USD защитить поддержку 60 руб. На данном этапе "россиянин" продолжает демонстрировать стойкость, однако по мере постепенного восстановления импорта и замедления экспорта в сочетании со снижением ставки ЦБ РФ рублю будет все сложнее удерживаться на высоких позициях", - полагает аналитик департамента экономических и финансовых исследований CMS Institute Николай Переславский.

"В четверг рубль продолжил показывать слабо выраженную динамику - по итогам дня курс пары "доллар-рубль" снизился на 0,38%, до 60,35 руб./$1. Нефтяные котировки вчера перешли к сильному снижению лишь вечером, а большую часть дня они двигались разнонаправленно - это поддерживало вчерашнюю слабую динамику рубля. Сегодня курс пары вновь лишь слабо снижается. В преддверии выходных и в связи с продолжающимся снижением нефтяных цен рубль может ослабиться по итогам пятницы, но в целом вряд ли курс пары "доллар-рубль" сегодня выйдет из диапазона 58,5-61,5 руб./$1", - говорят аналитики банка "Санкт-Петербург" (MOEX: BSPB).

Цены на нефть возобновили снижение днем в пятницу после утреннего роста и падения до многомесячных минимумов накануне. Стоимость октябрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:03 МСК в пятницу составляет $94,05 за баррель, что на 0,07% ниже цены на закрытие предыдущей сессии. Цена фьючерсов на WTI на сентябрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) составляет к этому времени $88,23 за баррель, что на 0,35% меньше итогового значения предыдущей сессии.

Накануне цена Brent упала на 2,8%, WTI - на 2,1%, обновив минимальные значения с февраля. С начала недели котировки упали примерно на 10%.

Главным опасением для трейдеров в последние недели стали риски глобальной рецессии и сокращения спроса на топливо на фоне роста процентных ставок и высокой инфляции. В пятницу ключевым событием для рынков является публикация данных о безработице в США за июль.

Ставки на рынке краткосрочных и среднесрочных (1-6 месяцев) межбанковских кредитов почти не изменились в пятницу относительно предыдущего торгового дня. Ставка MosPrime Rate "овернайт" осталась на прежнем уровне - 8,22% годовых, ставка MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок опустилась на 1 базисный пункт (б.п.) - до 8,3% годовых. Ставка на срок 1 месяца снизилась на 2 б.п. - до 8,36% годовых, ставки на сроки 3 и 6 месяцев не изменились относительно четверга, оставшись на отметках 8,4% и 8,42% годовых соответственно.