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05 августа 2022 года 15:33
Торговый диапазон для пары рубль/доллар на август составляет 58-63 руб./$1 - Росбанк
Торговый диапазон для пары рубль/доллар на август составляет 58-63 руб./$1, полагают аналитики Росбанка. "Июль завершился для рубля весьма неожиданно. Резкое снижение ключевой ставки, смягчение валютного контроля, дискуссии о "новом бюджетном правиле" прервали очередной раунд предналогового укрепления и повысили волатильность доллара, евро и юаня против рубля, соответственно, вокруг пороговых отметок 60.0, 62.0 и 9.0. Баланс сил и диапазоны торгов вряд ли изменятся в августе: некоторый позитив могут добавить временные послабления ЕС и Великобритании в адрес экспорта нефти и нефтепродуктов из России, однако интрига касательно контуров "нового бюджетного правила" Минфина и механизмов его реализации продолжит держать рынок в напряжении", - пишут эксперты банка. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: РОССИЯ-ВАЛЮТА-РУБЛЬ-ПРОГНОЗ
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