Индекс РТС может опуститься ниже 1000п на следующей неделе - "Велес Капитал"

Индекс РТС может опуститься ниже 1000 пунктов на следующей неделе, считает аналитик "Велес Капитала" Елена Кожухова.

"Российский рынок акций на следующей неделе может оставаться под среднесрочным нисходящим давлением и продолжить движение к новым локальным минимумам в связи с отсутствием веских оптимистичных сигналов, а также появлением дополнительного фактора риска - возвращения к торгам акциями и инструментами срочного рынка Мосбиржи инвесторов из дружественных стран с понедельника, 8 августа. Первой реакцией после нескольких месяцев невозможности совершать операции могут оказаться продажи, после чего инвесторы могут приступить в том числе к стратегическим покупкам на среднесрочную перспективу. Индекс Мосбиржи на этом фоне рискует обновить июльский минимум 2022 пункта и продвинуться ниже, а индекс РТС при негативном сценарии может проверить на прочность минимумы с конца апреля и опуститься ниже 1000 пунктов", - прогнозирует эксперт.

Рубль, на взгляд Кожуховой, при этом сохраняет стабильность и движется в рамках диапазонов 49-65 руб./$1 против доллара и 53-66 руб./$1 против евро, выход за пределы которых может стать сигналом в пользу начала нового краткосрочного тренда.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.