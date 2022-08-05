S&P 500 проведет торги пятницы, скорее всего, в диапазоне 4150-4200п - Freedom Finance Global

Индекс S&P 500 проведет предстоящую в пятницу торговую сессию, скорее всего, в диапазоне 4150-4200 пунктов, полагают аналитики инвестиционной компании Freedom Finance Global.

"S&P 500 движется вверх по восходящему тренду и, вероятно, останется вблизи линии сопротивления. 20- и 50-дневные скользящие средние расположены на отметке 3900 пунктов и не могут подавать четких сигналов к развороту ввиду смены рыночных настроений на позитивные. Такие фундаментальные факторы, как макростатистика, действия и планы ФРС, а также результаты корпоративной отчетности определяют динамику S&P 500 в первую очередь и служат для него драйверами роста. Учитывая это, в течение нескольких недель мы не ожидаем достижения нового дна", - пишут эксперты.

Инвестсообщество предполагает, что публикуемый в эту пятницу отчет по рынку труда за июль продемонстрирует устойчивость экономики, несмотря на фиксируемое два квартала подряд снижение ВВП, отмечается в комментарии. Из-за ужесточения денежно-кредитной политики в США снизился спрос на рабочую силу в жилищном строительстве и розничной торговле. В то же время в секторах авиаперевозок и общепите наблюдается существенный дефицит кадров.

"Замедление роста занятости может стать для ФРС еще одним аргументом для повышения ключевой ставки на 75 б.п. в сентябре, хотя регулятор, безусловно, продолжит отслеживать данные по инфляции и рынку труда", - указывают аналитики инвесткомпании.

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