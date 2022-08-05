Индекс Мосбиржи может понизиться до 1900-2000пп в ближайшие недели - BCS Express

Индекс Мосбиржи может понизиться в диапазон 1900-2000 пунктов в ближайшие недели, говорится в аналитическом материале BCS Express.

"Ожидания по рынку на ближайшие пару недель умеренно негативные из-за возвращения на рынок дружественных нерезидентов, расконвертации депозитарных расписок. Из-за потенциального навеса предложения индекс Мосбиржи может обновить локальные минимумы, даже опустившись в зону 1900-2000 п.", - прогнозируют эксперты инвесткомпании.

Они отмечают, что просадка может быть непродолжительной, так как навес продавцов должен постепенно снижаться после пика 8 августа.

Аналитики полагают, что в ближайшее время многие инвесторы, видя текущую ситуацию, могут занять выжидательную позицию. "Поэтому в начале месяца сложно рассчитывать на устойчивый рост, несмотря на в целом положительные ожидания по российскому рынку акций на горизонте до конца года. При этом, если отмеченные даты пройдут спокойно, то это может стать дополнительным драйвером для индекса Мосбиржи в среднесрочной перспективе", - пишут стратеги BCS Express.

Если сценарий с просадкой реализуется, то, на взгляд аналитиков, появится интересная возможность для покупки подешевевших российских акций на средне- и долгосрочную перспективу. В отраслевом разрезе, по их оценке, стоит обратить внимание на нефтегазовый, финансовый сектора, а также угольные компании.

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