Рубль может завершить неделю выше 60 руб./$1 - "Открытие Инвестиции"

Рубль может завершить неделю выше 60 руб./$1, полагает начальник отдела глобальных исследований "Открытие Инвестиции", эксперт "Открытие Research" Михаил Шульгин.

"Рубль в полдень пятницы оставался стабильным против основных конкурентов, незначительно слабел к доллару и юаню, пытался укрепляться против евро. Цены на нефть накануне упали до минимумов с конца февраля. По сути, весь рост после начала спецоперации уже утрачен. Фактор выходных также должен оказать некоторое давление на российскую валюту. В итоге мы видим основания того, что USD/RUB может завершить неделю выше 60 руб./$1. Фундаментально это ничего не значит, но технически это позитивный сигнал для тех, кто рассчитывает увидеть ослабление российской валюты к концу месяца", - пишет эксперт.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.